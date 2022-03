Con la “fe intacta”, los jugadores de la Selección Colombia preparan el duelo con Bolivia

La Selección Colombia ya cuenta con algunas piezas en su concentración de cara al juego del próximo jueves ante Bolivia por la jornada de eliminatorias a Catar 2022. La Tricolor, que ultima detalles, atendió este lunes a los medios de comunicación para responder a todas las dudas de cara a esta primera final de dos.

En esta oportunidad, los jugadores Harold Preciado y Gustavo Cuellar, una de las novedades en la convocatoria de Rueda y la cuota de experiencia respectivamente, dieron sus primera impresiones a pocos días del duelo que se llevará a cabo en Barranquilla.

La Tricolor ya cuenta con cinco jugadores en su concentración para la doble jornada de eliminatorias. - Foto: FCF

En primera instancia, Preciado, jugador que milita ahora en el fútbol mexicano y que ha sido figura, sueña con tener una oportunidad en el once de Rueda ante los bolivianos. “Dios quiera que pueda marcar mi primer gol con la Selección Colombia, eso es lo que anhelo, lo que he soñado desde hace mucho tiempo”, dijo el delantero.

“Uno como jugador siempre quiere estar como titular, si se me da la oportunidad espero dar lo mejor de mí, pero si no se da así, daré el apoyo al 200 por ciento a mis compañeros. Dios quiera se me dé y pueda marcar mi primer gol con la Selección, es lo que anhelo y he soñado hace mucho tiempo”, agregó el jugador.

Para Preciado y demás compañeros, el único objetivo que tienen en la mente “es ganar”, es por eso que pondrán toda la carne en el asador para llevarse los tres puntos ante Bolivia que no tiene nada que pelear. “Estamos enfocados en poder lograr los tres puntos el jueves, sabemos que será un partido complicado, trabajaremos de la mejor manera, y así dar un pasito mas para seguir pensando en Catar”.

Mentalmente, los jugadores de la Tricolor están fuertes, así lo manifestó el exjugador del Deportivo Cali y confían en poder lograr el milagro que se reduce a un 3% en las probabilidades. “Mentalmente estamos fuertes, esto es fútbol, cada día tiene revancha, contra Bolivia tenemos un partido más en el que los delanteros podamos marcar, nos vamos a jugar una final y así seguir pensando en Catar. No será fácil, tenemos mucha fe pero confiando en Dios sabemos que lo vamos a lograr”.

El mismo pensamiento tiene el experimentado volante Gustavo Cuellar quien también confía en clasificar a la cita mundial. “Hay mentalidad positiva, seguimos creyendo en el sueño de ir al Mundial, tenemos y creemos en nuestra capacidad. Esa es la manera de tener la fe intacta. Hay que tratar de llegar a la última fecha con posibilidades de ir al Mundial, directamente o al repechaje”, dijo el jugador que milita en Arabia Saudí.

Si bien Bolivia no se juega nada en esta clasificación, será el juez de Colombia, lo que les da cierta ventaja de jugar con la necesidad de su rival en Barranquilla, casa en la que la Tricolor solo ha sumado dos victorias, ante Venezuela y Chile. “En el fútbol ya no hay tantas diferencias. Ya ningún rival se debe considerar fácil o difícil. Bolivia y Venezuela no están bien posicionados en la tabla, pero estoy seguro que van a impedir que nosotros luzcamos nuestro juego. El objetivo es conseguir los seis puntos”, sentenció Cuellar.

Colombia sumará en las próximas horas más jugadores a su concentración. Se espera que arriben a suelo nacional jugadores como David Ospina, James Rodríguez, Johan Mojica, entre otros que tuvieron acción este fin de semana en las ligas europeas.

El partido con Bolivia será el jueves 24 de marzo desde las 6:30 p.m. en el Metropolitano de Barranquilla. Este mismo horario aplicará a los demás juegos de la jornada.

📸 ¡Empezamos! 👌



La Selección Colombia de Mayores inició su concentración con 4 jugadores, en nuestra Sede Deportiva de Barranquilla 💪#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/XZ7jUP46b4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 20, 2022

Programación de la eliminatoria

Jueves 24 de marzo (fecha 17)

Colombia vs. Bolivia - 6:30 p. m.

Uruguay vs. Perú - 6:30 p. m.

Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p. m.

Brasil vs. Chile - 6:30 p. m.

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela - 6:30 p. m.

29 de mazo (fecha 18)

Chile vs. Uruguay - 6:30 p. m.

Bolivia vs. Brasil - 6:30 p. m.

Venezuela vs. Colombia - 6:30 p. m.

Ecuador vs. Argentina - 6:30 p. m.

Perú vs. Paraguay- 6:30 p. m.