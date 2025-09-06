Confesión sobre el Liverpool y Luis Díaz causa sorpresa; Bayern Múnich buscó a otro jugador

Más de un mes lleva Luis Díaz en el Bayern Múnich de Alemania.

Su llegada al cuadro bávaro se dio tras varios intentos de los germanos, quienes al final lograron convencer a las directivas tras poner sobre la mesa 75 millones de euros.

Además de la cantidad de dinero, la disposición del atacante guajiro para dejar la Premier League por la Bundesliga siempre estuvo presente.

Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Augsburgo vs. Bayern Múnich | Foto: AP

Al final, en este periodo de adaptación, se ha visto que Lucho y Bayern son compatibles, y tres goles en cuatro partidos y un título ya logrado lo demuestran.

Si bien todo parece haber sido ‘color de rosa’, en las últimas horas se conoció algo no reportado antes.

Cody Gakpo, neerlandés y excompañero del colombiano en Liverpool, habló en ESPN sobre los planes que tuvieron los de Múnich con él.

Al parecer, en un primer momento los alemanes no fueron por Lucho, sino por su compañero de equipo Gakpo.

Aunque las conversaciones se dieron para que se concretase dicho traspaso, las directivas se terminaron inclinando por el colombiano.

“Bayern intentó ficharme, existieron charlas para que ocurriera. Al final, ellos decidieron ir por Luis Díaz y ficharlo”, fueron las palabras de Cody a ESPN.

En parte, el europeo tampoco es que haya mostrado un total interés de irse de Liverpool. “Ya le dije al club que soy feliz y que mi familia también lo es en Inglaterra”, explicó.

“Nos sentimos como en casa, y eso creo que es muy importante“, dijo de la plenitud que siente tener en los reds.

Después recalcó el hecho de poner por encima a Liverpool, a pesar de lo atractivo que sería ir al Bayern Múnich.

Luis Díaz dejando el campo para el ingreso de Cody Gakpo. | Foto: AP

“Es difícil, porque están sucediendo muchas cosas. Otros clubes te buscan, pero quizás prefieras quedarte en el tuyo”, indicó.

Al término de las líneas en las que dio a conocer de situaciones que no se habían sabido del más reciente mercado de fichajes, catalogó todo eso como “difícil”.

“Cada uno lo afronta a su manera, pero sin duda es difícil. Si el futuro es incierto, se convierte en una historia muy difícil”, apuntó.

En Liverpool era Díaz o Gakpo

Con el inicio de la temporada se ha visto que en Liverpool cada vez iba a ser menor el protagonismo de Luis Díaz.

Aunque el colombiano se haya vuelto un jugador polifuncional durante su última temporada, el entrenador Arne Slot tenía un plan para traer a los ‘suyos’.

A quienes se hace referencia con los ‘suyos’ es todos los europeos posibles, que hoy relegan a los sudamericanos de la plantilla de los de Anfield Road.

Los únicos latinoamericanos que se han salvado de la barrida que se produjo fueron el argentino Alexis Mac Allister y el brasileño Alisson.

De resto, línea por línea, se hace notorio que la conformación del equipo se hizo con base en jugadores del viejo continente.