Empezó a crecer la lista de técnicos despedidos en la Liga BetPlay. Después de que Hernán Torres fuera destituido de su cargo en Millonarios, otro club dio el timonazo por los malos resultados obtenidos hasta ahora.

A través de un comunicado oficial, la dirigencia del Cúcuta Deportivo informó sobre la salida de Nelson Flórez tras cuatro fechas jugadas del campeonato.

Aunque Flórez traía la chapa de haber conseguido el ascenso a primera división, su balance no fue bueno en el arranque de la liga: perdió contra Once Caldas en el debut (1-2), luego cayó contra Internacional de Bogotá (2-1), empató el clásico ante Atlético Bucaramanga (2-2) y el viernes pasado volvió a igualar ante Fortaleza (1-1).

Cúcuta está en la última posición de la tabla del descenso y necesita cosechar victorias para soñar con la permanencia. Este sábado enfrentarán a Águilas Doradas en calidad de visitante, partido que podría marcar su primer triunfo de regreso en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

Cúcuta Deportivo en la previa al clásico del oriente contra Bucaramanga. Foto: Schneyder Mendoza/Colprensa

Comunicado oficial del Cúcuta Deportivo

"El profesor Nelson Flórez no continuará como director técnico del equipo profesional. La institución agradece su entrega, compromiso y profesionalismo durante su etapa al frente del club, resaltando su importante aporte deportivo y humano", reza el comunicado oficial.

A pesar del balance negativo en lo que va del campeonato, muchos hinchas del cuadro motilón aseguran que la verdadera razón de los resultados está relacionada con los jugadores claves que se fueron y los fichajes que contrató la dirigencia en su reemplazo.

Flórez perdió gran parte de la estructura que le dio el ascenso a primera división y tuvo que reconstruir la plantilla para el debut en la Liga BetPlay.

“Así mismo, el club informa que el preparador físico Octavio Rojas tampoco continuará formando parte del cuerpo técnico”, agregó el pronunciamiento del Cúcuta.

A pesar de la separación, el conjunto rojinegro aseguró que “Nelson siempre será recordado como doblemente campeón con el club, tanto en su etapa como jugador y en su labor de director técnico. El Cúcuta Deportivo les agradece su trabajo y les desea éxitos en sus futuros proyectos profesionales”.

Cabe recordar que el Cúcuta Deportivo duró cinco años en la B, antes de conseguir el ascenso, y pasó grandes crisis económicas que incluso le valieron la pérdida del reconocimiento deportivo.

Nelson Flórez fue una luz de esperanza para la hinchada, que vivió momentos de gloria en diciembre del año pasado durante la final del segundo semestre contra Real Cundinamarca.

El ascenso fue un logro que quedará para siempre en la historia del Cúcuta, pues fueron varios intentos fallidos que hacían parecer una tarea imposible su regreso a la élite del FPC.