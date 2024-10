Conmebol se mete con el Colombia vs. Chile y hace primer anuncio del juego por Eliminatorias

Ese traspié, por las condiciones en las que se jugó, era apenas normal. La altitud de más de 4.000 metros al equipo cafetero, además, de que el goleador, Jhon Córdoba, no tuvo el día esperado y erró varias frente al arco rival.

Haciéndose completamente responsable de su actuar, consideró que no corrió con la suerte necesaria: “Fue ese día en el que no tuvimos la suerte, especialmente yo, pero esto es fútbol. Hoy no tuve la suerte necesaria, pero seguiré trabajando para hacerlo bien”.