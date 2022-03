Conozca las razones por las que Santiago ‘Sachi’ Escobar no sería el técnico de A. Nacional

Santiago ‘Sachi’ Escobar es uno de los nombres que al mencionarse se liga directamente con la historia de Atlético Nacional, no solo por lo hecho por él, sino también por el legado que dejó su hermano, Andrés Escobar en el equipo verde de Antioquia, siendo uno de los ídolos más importantes de la historia de dicha institución.

Es por esta razón que, en medio de un crisis deportiva que atraviesa el cuadro de Medellín, traer nombres de la entera confianza se vuelve casi una obligación, en lugar de experimentar con nombres nuevos que pueda, terminen en fracasos como los que se le han presentado al equipo en las últimas campañas, donde no ha logrado tener los resultado esperados.

Así las cosas, parece que Nacional vive una cierta calma desde la llegada de Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera al banquillo. Sin embargo, hay cierta parte de la directiva que considera necesario traer un nuevo nombre y es ahí cuando aparece el de ‘Sachi’ Escobar, quien actualmente dirige a la Universidad de Chile y no atraviesa por su mejor momento.

“Por mi cabeza no ha pasado dar un paso al costado, tampoco renunciar. Confío en que vamos a revertir la situación futbolística, pero en la situación nuestra de hoy, no se nos ha pasado por la cabeza dar un paso al costado”, dijo el estratega colombiano durante la última rueda de prensa de su equipo.

Con la esperanza de revertir la situación que mantiene a la U en el puesto once del campeonato, añadió: “Hemos venido incorporando en la semana, trabajos en donde nos podamos asociar un poco más y es lo que uno va esperando partido a partido. Espero que este domingo podamos mostrar mucho más de lo que ha mostrado el equipo hasta ahora”.

Y es que no solo ha sido el nombre de Escobar el que ha sido acercado a Nacional, varios han estado sobre la mesa, incluido Hárold Rivera. Él reveló la tarde de este jueves en conversación con El VBar de Caracol, los siguientes detalles.

“Me dijeron sobre Nacional y dije que claro. Sí hay rumores, sí me han dicho algo, pero no hay nada concreto”.

Tras su salida en 2021 de Independiente Santa Fe, Rivera no ha vuelto tener trabajo en el fútbol colombiano ni fuera de él, razón por la que considera que ya es el momento indicado para que se presente una nueva oportunidad: “Ya tengo ganas de trabajar, ya hicimos el duelo, la autocrítica, todo lo que pasa, salimos de una institución grande. Ya el descanso fue muy largo y sí queremos estar en la raya. Desafortunadamente, en esta profesión le tiene que ir mal a un colega para que uno tenga una posibilidad”.

Finalmente, durante la tarde de este martes 8 de marzo, otro técnico colombiano se refirió a la posibilidad de dirigir a Nacional. Se trata de Leonel Álvarez, exjugador de la institución que se ha pronunciado sobre el tema en particular, haciendo un reclamo a las directivas del equipo verde, por no ser tenido en cuenta en la lista de candidatos, aun cuando versiones extraoficiales apuntan que su nombre sería bien recibido en el equipo.

En la conversación con el medio Paisa Deportes, el exjugador y técnico de la Selección Colombia expresó: “Con mucha alegría porque uno suena, pero nunca se me ha acercado nadie. No sé qué pecado tan grave cometí para que yo sea el único que no pueda llegar a Nacional. Me encantaría, claro que sí. Yo soy profesional, vivo de esto”, concluyó.