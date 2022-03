El Pibe Valderrama respalda la continuidad de Hernán Darío ´el arriero´ Herrera en Nacional

Una vez más, en su canal de YouTube, Carlos ‘el pibe’ Valderrama analizó la fecha de la liga colombiana. Los clásicos fueron su foco, además del resultado pidió confianza para los procesos, inversión en su equipo del alma y llamó la atención a los equipos que perdieron mostrando muy poco de buen fútbol.

“Estamos en la mitad del campeonato y esto se pone buenísimo”, inició.

Al clásico entre Junior de Barranquilla vs. Unión Magdalena lo denominó el verdadero derbi de la costa, aunque criticó las decisiones nominales tomadas por Carlos Silva. “El goleador del Unión lo dejan en la banca, no entiendo eso. El Unión necesita refuerzos para mantener la categoría, hagan un esfuerzo, miren que lo digo en la fecha 10”, resaltó del juego que ganaron los de curramba 3 a 1 con goles de ´cariaco´, Borja y Cetré. El descuento de los locales llegó gracias a James Sánchez.

En cuanto a América de Cali vs Deportivo Cali, a Valderrama le parece inexplicable que el equipo de Dudamel de local no haya generado una opción clara de gol teniendo, en cuenta la localía y la superioridad numérica tras la expulsión de Larry Angulo y Andrés Martínez.

“Volvió el goleador Adrián Ramos en un partido raro, pero el fútbol es así, gana el más vivo. El fútbol es para vivos. Jugó 50 minutos con dos menos y el Cali en el segundo tiempo no fue capaz de crear una sola ocasión de gol y el América hizo su trabajo, se tiró atrás y aguantó. El que tenía que atacar y no atacó, le falta creatividad a ese equipo para armar una jugada de gol”, opinó del partido que quedó 1 a 0 a favor de los escarlatas.

Dos fechas consecutivas sin conocer la derrota acumula Atlético Bucaramanga con la llegada de Armando Osma. “El Bucaramanga cambió de DT y empezó a funcionar. El “priripi” mandando el mensaje que ya era hora que le dieron la oportunidad y ahí va”, dijo del juego vs. Alianza Petrolera que quedó 2 a 2.

Una de las opiniones a la que más dedicó tiempo Carlos Valderrama fue a la del clásico paisa, pero más que hablar del 2 a 0 a favor de Atlético Nacional que enfrentó al DIM, ´el pibe´ se enfocó en el timonel del verde paisa y pidió confiar en el trabajo del interino que asumió las riendas del club tras la salida de Alejandro Restrepo.

“Cogió respiro Atlético Nacional, le dieron otra vez el chance que lo ha aprovechado siempre Hernán Darío Herrera. Pueda ser que le den continuidad porque estamos en el fútbol colombiano y aquí pasan vainas raras que uno no entiende y no es la primera vez que lo llaman y siempre está. El otro día quedó campeón y lo sacaron, pueda ser que le den el chance porque como no habla raro. El equipo cogió aire. El estadio lindo y bello para jugar”, expresó.

Con anotaciones de Anderson Plata, Juan Fernando Caicedo y Luis Miranda para el Deportes Tolima y el descuento de Cortuluá gracias a Julián Valencia, el pijao le pisa los talones a Millonarios líder del campeonato. “Tolima es un equipo bravo, teso. Gana de local y visitante pero viene la Copa Libertadores para ver que es lo que tiene”, advirtió.

De los embajadores y su superioridad ante Santa Fe el ´pibe´ fue contundente. “´Erdaaaaaaaaaa´. De goleada se fue Millonarias, de goleada y de paseo. Baile en el Campín se llama esto y pudieron ser más para ser sincero. Santa fe se tiene que poner las pilas”, finalizó Valderrama sobre el duelo capitalino que quedó 3 a 0 a favor de los de Alberto Gamero.