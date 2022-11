Courtois estalló ante rumores de peleas en el banco de Bélgica: “Se dicen demasiadas mentiras”

“El mayor problema es que vemos cosas en las redes sociales que no hemos dicho. Es bueno que tuviéramos una discusión en grupo” dijo.

El arquero Thibaut Courtois, fue uno de los protagonistas del partido que la selección de Bélgica perdió el pasado domingo contra Marruecos 0-2 y que desató una serie de rumores sobre lo que se vive al interior del equipo.

“No fue un gol fácil de digerir”, declaró el portero al referirse al primer tanto, marcado Abdelhamid Sabiri, con un disparo directo al primer poste en una falta lateral.

Añadió que “no defendimos bien las faltas. En el primer gol el balón no debe pasar, nuestra línea defensiva estaba demasiado alta, no es un gol fácil de digerir para un portero”.

“Jugamos mejor que contra Canadá (victoria 1-0) y tuvimos la pelota en el primer tiempo, pero no tuvimos suficientes ocasiones. Los marroquíes jugaron con contraataques y a balón parado, sus puntos fuertes”, añadió.

Tras un balón largo de Munir, Sabiri dejó un pase atrás para la llegada de Zakaria Aboukhlal que hizo el 2-0 (90+2) para cerrar definitivamente el encuentro.

“Después del primer gol no guardamos la calma, dejamos de hacer nuestro juego, utilizando demasiado los balones largos. Tuvimos suerte de ganar el primer partido, por lo que todo es posible”, continuó Courtois quien además es el guardameta del Real Madrid.

El arquero se refirió al descenso de nivel de su selección: “En el pasado éramos un equipo que tenía muchas ocasiones, pero ahora no es el caso. Veremos el partido del jueves primero de diciembre, será una final. Espero que clasifiquemos”.

¿Equipo dividido?

Tras el encuentro, comenzaron a correr rumores sobre la situación al interior del equipo, al lo que el arquero dio la cara y respondió a los mismos durante una rueda de prensa en la que no escondió su enojo por esas versiones.

Lo primero que hizo fue hacer un llamado a “dejar la negatividad fuera” antes de este partido crucial contra Croacia, los finalistas del Mundial-2018, que cuentan con 4 puntos (como Marruecos), mientras que Bélgica tan solo tiene tres, por los cero de Canadá, ya eliminada.

“Las historias creadas tienen por objetivo crear un mal ambiente en el seno del grupo”, señaló el guardameta, reconociendo haber abandonado el campo viendo celebrar al banquillo marroquí.

Selim Amallah de Marruecos, izquierda, y Timothy Castagne de Bélgica disputan el balón durante el partido de fútbol del grupo F de la Copa Mundial entre Bélgica y Marruecos, en el Estadio Al Thumama en Doha, Qatar, el domingo 27 de noviembre de 2022. - Foto: AP

Así mismo, agregó que “eso es la mentalidad ganadora, a mí no me gusta perder”.

“Dentro del grupo no hay ningún problema. Por supuesto que no estás contento si pierdes. Esas historias de fuera nos une más. Será un partido difícil el jueves. Lo daremos todo”, enfatizó.

Sobre lo que, supuestamente pasó en el vestuario, fue enfático en señalar: “Nada. Llegué primero al vestuario. Estuve de 15 a 20 minutos. No pasó nada, todos estaban decepcionados. Solo habló el entrenador. El problema es que se difunden demasiadas mentiras. Entonces se crea una situación que no existe. Como grupo, debemos evitar esa negatividad”.

“El mayor problema es que vemos cosas en las redes sociales que no hemos dicho. Es bueno que tuviéramos una discusión en grupo. Nos dijimos lo que pensábamos. Tenemos que ser justos con los demás y luchar los unos por los otros en el campo”, señaló.

Agregó que “¿Extrañé la honestidad? No. Pero cuando pierdes, siempre hay frustraciones. No todos quieren hablar después de un partido así”.

Courtois también hizo referencia a las discusiones entre varios jugadores sobre la cancha de juego, especialmente la de Alderweireld y De Bruyne ante Canadá.

“Todo el mundo ha visto el vídeo mío golpeando el banquillo. No tiene sentido gritarse unos a otros. Hay reuniones de equipo para eso. Hemos dado nuestra opinión. Gritar es inútil”, señaló.

Añadió que “¿Las declaraciones de De Bruyne y Hazard? Todo está aclarado. A veces también se toma de otra manera. La edad tampoco es importante, solo mira a Benzema y Modric”.

Finalmente, indicó que “el problema no es si alguien filtró, el problema es si lo que se ha escrito es verdad. He visto historias que son grandes mentiras. No tiene sentido buscar quién filtró algo. Estamos aquí con un grupo enorme”.

* Con información de AFP