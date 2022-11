“Son como Colombia. No ganan nada”: Carlos Antonio Vélez se despachó contra la selección de Bélgica en Qatar 2022

Una vez más, el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez causó polémica con sus controversiales posiciones que dividen a muchos, tanto en temas deportivos como en temas políticos.

En esta oportunidad, desde la Copa del Mundo de Qatar 2022, el popular comunicador se volvió a referir a la Selección Colombia, la cual ocupó la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas y por ende no clasificó al certamen orbital que se disputa en Oriente Medio.

La Tricolor, dirigida por Reinaldo Rueda Rivera en la última etapa de la competencia de la Conmebol, no alcanzó los puntos necesarios para estar en Qatar y esto generó infinitas críticas que aún no terminan. Es de destacar que el combinado patrio también fue dirigido en Eliminatorias por Carlos Queiroz, actual entrenador de Irán.

Carlos Antonio aprovechó su espacio en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, para hablar del mal momento de la selección de Bélgica y compararla con Colombia.

“Me pareció haber estado en la despedida de una gran generación sin ganar nada, algo muy parecido a Colombia, claro que Bélgica llegó mucho más lejos... Eran los mejores, la gran generación, la generación de oro, qué maravilla, tenían al rey Midas con todo lo que toca y a la hora de la verdad no se gana nada”, afirmó de forma tajante Vélez.

Lo anterior generó una gran cantidad de comentarios a través de las distintas redes sociales. Algunas personas siguen la línea de Carlos Antonio, pero en cambio, otras, no están de acuerdo con lo dicho por el periodista.

Carlos Antonio Vélez: a Carlos Queiroz “le hicieron el cajón” para sacarlo de la Selección Colombia

En una de las últimas portadas de SEMANA, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez habló sobre el paso de Queiroz por Colombia.

“Cuando llegó la pandemia Queiroz decidió marcharse a Portugal. Desde allí se conectaba por Zoom con los jugadores, ya que no había otra manera. Sin embargo, varias de nuestras estrellitas se conectaban, pero no prendían la cámara y lo dejaban hablando solo. ¡Un irrespeto total!”, expresó Carlos Antonio.

Asimismo, destacó que “los funcionarios medios de la Federación sacaron al entrenador del hotel y lo mandaron a un apartamento pequeño, quitándole su único entretenimiento, que era nadar una hora todos los días. En cambio, a Pékerman, en su época, le pagaron una suite presidencial en un hotel cinco estrellas. Lo peor es que, si fue tres veces en siete años a dicha suite, ¡pegó en el palo!”.

Además, el comunicador habló de los duelos contundentes ante Uruguay y Ecuador. “Llegó el momento de darle el empujón a Queiroz y se lo dieron. Debo decir que tengo 50 años en este oficio y es fácil sospechar que nueve goles en contra en dos partidos (tres que recibió en Barranquilla ante Uruguay y el fatídico 6 a 1 en Quito frente a Ecuador) fueron suficientes para salir del técnico”.

Por último, el periodista explicó la manera como sacaron a Queiroz de la Tricolor. “Hoy se preguntarán muchos si le hicieron el cajón al técnico portugués. La respuesta es sí. Creo que fueron muchas las personas, empezando porque en la administración de la Federación hubo quienes empezaron a cambiarle las reglas de juego al director técnico en el camino. No hubo buen entendimiento entre la parte logística y él. Por eso, se sintió afectado y perjudicado. En el caso de los jugadores, algunos fueron casi que advertidos de que esta iba a ser su última etapa y no querían soltar, y todavía no quieren soltar la teta”, dijo.