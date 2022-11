Marquinhos no tuvo más que elogios para Messi, Ronaldo y Neymar: “Son un privilegio para el fútbol”

El defensa central brasileño Marquinhos fue el encargado de atender a la prensa antes de que este lunes su selección se midiera a Suiza por la segunda jornada del Grupo G en el Mundial Qatar 2022.

El futbolista, que sirve al Paris Saint Germain, comparte vestuario con figuras como Messi y Neymar en el liga francesa y, precisamente, fue esta una de las preguntas que inquietó al central y que terminó por llenar de elogios a sus compañeros.

En la rueda de prensa, uno de los periodistas le preguntó sobre el aporte de Messi y Ronaldo al fútbol, por lo que el defensa no dudó en resaltar lo que ha sido la trayectoria de estas figuras; además, sumó a su compañero Neymar en la lista de personalidades que más le han aportado a este deporte durante la última era.

En su respuesta, Marquinhos le puso fin a una de las polémicas que han marcado los últimos 15 años del fútbol mundial y es la que envuelve al argentino Messi y al portugués Ronaldo y la que intenta definir quién es mejor.

“Creo que lo que pasa con estos jugadores es que Messi no es argentino, Cristiano no es portugués, van más allá que eso. Son un privilegio para el fútbol. Para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, son un tesoro. No pertenecen solo a sus países. Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar”, explicó el central del PSG.

Sobre su compatriota y también compañero en el cuadro francés, dijo que la presencia de jugadores como Neymar benefician a cualquier equipo y agregó que, seguramente, llegarán otros futbolistas, pero que hay que disfrutar de este momento histórico en el que han coincidido figuras como el brasilero, el argentino y el portugués.

“He jugado con Neymar, con Messi, y me beneficio de su presencia. La vida sigue, otras generaciones llegarán, pero debemos disfrutarlo todo lo que podamos”, dijo el defensa en rueda de prensa.

En el mismo encuentro con periodistas, fue indagado sobre la ausencia de Neymar y Danilo para el duelo contra Suiza, lo que lamentó el futbolista, sobre todo por lo que le aportan ambos jugadores a su selección.

“Necesitamos un tiempo para digerirlo. Neymar estaba triste, porque soñaba mucho con esto. Ahora está trabajando 24 horas al día para recuperarse y estar listo lo antes posible. No sabemos cuánto tardará, pero espero que esté listo lo antes posible. Le veo con mucha confianza para su recuperación”, dijo. Ojalá pudiéramos tener a Neymar y a Danilo. Ojalá tenerlo a todos al 100%, pero estamos preparados y estamos con confianza. Queremos demostrar que nuestro grupo está preparado para cualquier dificultad que nos surja en la Copa del Mundo”, señaló el defensa brasileño.

Brasil puede convertirse este lunes en otro de los clasificados a octavos de final si vence a Suiza en su segundo partido en el Mundial de Qatar 2022. Ante la baja de Neymar, Tite tendrá que echar mano de la cantidad de alternativas que tiene en el banquillo, sumado a que presenta algunos casos de enfermedad sin certeza sobre un posible contagio de covid-19 u otro virus.

En la previa parece que el rompecabezas está claro, pero esta noticia reportada por la prensa brasileña obligará a esperar hasta última hora para elaborar el once inicial. Si todos los demás jugadores, a excepción de ‘Ney’ y Danilo, están disponibles, los llamados a entrar al once inicial son Fred, en lugar de Paquetá, y este a su vez tomando el lugar como eje ofensivo. Eder Militao tomaría el lugar como lateral derecho, aún cuando Dani Alves esperaba tener la oportunidad.