Carlos Antonio Vélez fue premiado por la Fifa por ser uno de los periodistas que más mundiales ha cubierto en su carrera en el planeta

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez fue homenajeado por la Fifa, organización que rige el fútbol a nivel mundial y que le reconoció su trayectoria como analista y comentarista en diferentes citas mundialistas.

El nacido en Manizales recibió el galardón luego de la intervención del presidente del ente rector del Fútbol, Gianni Infantino, quien destacó la labor de varios periodistas que han dedicado gran parte de su vida al registro de ocho o más copas del mundo.

El presidente de la Fifa no se guardó elogios para el grupo de comunicadores homenajeados, entre el cual se encontraba el analista colombiano de 69 años con amplia trayectoria en radio, televisión, medios escritos y, ahora, en el entorno digital.

“Los envidio y seguro, millones de fanáticos los envidia, porque algunos de ustedes han participado cubriendo ocho mundiales o más y, por eso, ustedes reciben este reconocimiento”, dijo Infantino.

A su turno, Vélez resaltó la labor de los otros colegas que junto a él fueron homenajeados y aseguró que su vida se la debe al fútbol y que pese a su gran experiencia analizando este deporte, sigue aprendiendo en cada cita mundialista a la que asiste.

“Aquí hay leyendas del periodismo, verdaderamente y yo me siento muy honrado. Ha pasado el tiempo; me he ido colgando estas medallas con el tiempo, que son solamente eso: tiempo. Eso sí, he aprendido mucho y vivo gracias al fútbol”, dijo Vélez.

Es la primera vez que la Fifa realiza un reconocimiento de este tipo a los diferentes periodistas que han dedicado gran parte de su trayectoria al cubrimiento de los mundiales de fútbol en sus diferentes categorías; en este sentido, el director de Palabras Mayores acumula 12 eventos de mayores y 6 de menores.

Carlos Antonio Vélez comparó a Bélgica con Colombia

Desde la Copa del Mundo de Qatar 2022, el popular comunicador se volvió a referir a la Selección Colombia, la cual ocupó la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas y por ende no clasificó al certamen orbital que se disputa en Oriente Medio.

La Tricolor, dirigida por Reinaldo Rueda Rivera en la última etapa de la competencia de la Conmebol, no alcanzó los puntos necesarios para estar en Qatar y esto generó infinitas críticas que aún no terminan. Es de destacar que el combinado patrio también fue dirigido en Eliminatorias por Carlos Queiroz, actual entrenador de Irán.

Carlos Antonio aprovechó su espacio en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, para hablar del mal momento de la selección de Bélgica en la cita mundialista y compararla con Colombia.

“Me pareció haber estado en la despedida de una gran generación sin ganar nada, algo muy parecido a Colombia, claro que Bélgica llegó mucho más lejos. (...) Eran los mejores, la gran generación, la generación de oro, qué maravilla, tenían al rey Midas con todo lo que toca y a la hora de la verdad no se gana nada”, afirmó de forma tajante Vélez.

Y es que Bélgica llegó a Qatar 2022 con el rótulo de favorito, pues cuenta en su nómina con importantes figuras como Thibaut Courtois y Eden Hazard, jugadores del Real Madrid, y Kevin De Bruyne, cerebro del Manchester City de Pep Guardiola.

Los belgas, que hacen parte del grupo F, han tenido dos salidas en tierra árabe con un saldo de una victoria y una derrota. Los tres puntos los consiguieron ante Canadá, selección que opuso resistencia a los europeos y que desnudó las deficiencias en defensa, las mismas que aprovechó Marruecos, selección que los derrotó 2-0.

El próximo partido de Bélgica será ante Croacia este jueves primero de diciembre por la última fecha de la fase de grupos; de ganar, clasificará sin problemas a los octavos de final, pero de darse un empate, tendrá que esperar el resultado entre Marruecos y Canadá para saber si seguirá presente en Qatar 2022.