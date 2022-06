Cristiano Ronaldo conmovió al mundo con mensaje a Marcelo, por su salida del Real Madrid

El defensa brasileño Marcelo Vieira se ha despedido este lunes, entre lágrimas, del Real Madrid, “el mejor club del mundo” y donde ha militado los últimos 16 años, con un especial agradecimiento a Raúl González, su “ejemplo a seguir” como capitán, y ha asegurado que su marcha no le “asusta” porque “no es un adiós”, ya que “no” siente que se vaya del club.

“Quiero agradecerte que tuvieses un detalle muy grande conmigo cuando llegué. Cuando nació mi hijo Enzo, tú me enseñaste mucho como capitán. Desde ahí empecé a verte como un capitán y como ejemplo. En el fútbol tenemos muchos ejemplos, y yo quise seguir el tuyo. Quiero agradecerte haber tenido un ejemplo muy bonito y muy fuerte, que has sido tú”, señaló en el acto de homenaje y despedida en la Ciudad Real Madrid.

El ya exlateral blanco, que interrumpió en varias ocasiones su discurso por la emoción, también se acordó de todos los que han hecho posible su larga estancia en el equipo madridista. “Quería agradecer el cariño al club, a mis compañeros, con los que he tenido la suerte de jugar durante todos estos años; a los entrenadores, a los utileros, que son como familia; a la gente que trabaja en la residencia, a la seguridad, a los que hacen el trabajo sucio... Nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol, pero para jugar bien, tener la ropa y las botas limpias hay un trabajo detrás”, manifestó.

Entre esos compañeros que tuvo Marcelo en su exitoso paso de más de 500 partidos oficiales en la casa blanca, uno con los que mejores recuerdos tuvo fue con Cristiano Ronaldo. El portugués tras la ceremonia no dudo en expresarle un sentido mensaje a su excompañero en las redes sociales, el cual se hizo viral: “Más que un compañero, un hermano que me dio el fútbol. Dentro y fuera de las canchas, una de las mayores estrellas con las que tuve el placer de compartir vestuario. ¡Ve con todo en esta nueva aventura, Marcelo!”.

“Gracias al Real Madrid, el mejor club del mundo, por poder disfrutar de esto. Estamos haciendo lo que nos gusta y tenemos todo para disfrutar. Me he despertado todos los días de mi vida con alegría y hoy no podía ser diferente; he jugado en el mejor club del mundo, he hecho historia con él, y he logrado que mis hijos vean que fui capaz de jugar en el mejor club del mundo”, continuó.

Por otra parte, el brasileño explicó que cuando salió de Brasil tenía “en mente jugar en un equipo grande de Europa y jugar la ‘Champions”. “Cuando fiché por el Real Madrid, con 18 años, en mi cabeza pensaba que podía llegar alto, y hoy salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos de la historia del mejor club del mundo”, afirmó.

“Estoy muy feliz, salgo de aquí con la cabeza alta. La gente está muy orgulloso de mí, soy un afortunado. Todo lo que he conseguido ha sido con trabajo, con talento, pero también he tenido mucha suerte de que mucha gente me ha ayudado. No es un adiós, porque no siento que me vaya del Madrid. Si algún día no me dais una entrada, vais a tener un problema”, dijo entre risas.

Por último, Marcelo mostró su optimismo con los próximos años del equipo madridista. “Cuando dije en el Bernabéu que podemos estar tranquilos con el futuro del Madrid, era verdad, el futuro del Madrid es muy prometedor, como ha sido siempre. He llegado aquí siendo un niño y me voy siendo un hombre”, concluyó.