Cristiano Ronaldo se sometió al polígrafo y reveló al mundo varias verdades ocultas de su vida

No obstante, Cristiano no cambiaría todas sus Champions por ganar el Mundial, algo que quedó demostrado este lunes en un video en el que el portugués se somete al polígrafo.

Poco a poco, las preguntas son un poco más complicadas. “¿Portugal ganará la Copa del Mundo?” le preguntaron a Cristiano y su respuesta fue “sí”, sin embargo, el sistema arrojó que esa convicción no era verdadera. “Un poco pesimista”, reaccionó el exjugador del Real Madrid y el Manchester United.

La entrevista continuó con preguntas sobre su paso por Inglaterra. Cristiano aseguró que la Premier League “es la liga más difícil de todo el planeta”, pero no se atrevió a decir que Alex Ferguson es el mejor técnico de la historia.

“Es injusto decir que es el mejor, ¿qué es ser el mejor? Técnicos con los que he estado, con los que he ganado muchos títulos, también podría decir que son los mejores. Mencionar a uno no creo que sea justo”, explicó.