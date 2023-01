Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: este jueves se revive el enfrentamiento estelar que marcó una época

📺 #PSGQatarTour2023



Le match de gala face à une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr sera diffusé en direct sur nos plateformes (Facebook, YouTube, Twitch, etc), beIN Sports et #PSGtv



🗓️ 19/01

⌚️ 18h CET

🔗https://t.co/XqIxIMWs1J