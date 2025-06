Juanfer, sin tapujos, señaló que no seguirá vistiendo los colores del América de Cali. “Recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación. Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. (Marcela Gómez había indicado que tenía una conversación pendiente con el jugador). Yo renuncié a un dinero para ir a América”, expresó.