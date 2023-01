Cruz Azul habría “llegado a un acuerdo” con Falcao, pero ahora hay dos problemas

Lo que empezó como un rumor, empezó a tomar bastante fuerza. Radamel Falcao García podría ponerle fin a su carrera deportiva en Europa tras 14 temporadas disputadas. Actualmente, el delantero colombiano defiende los colores del Rayo Vallecano por segundo año consecutivo tras su paso por el Galatasaray de Turquía.

Pese a las lesiones y la baja continuidad, a sus casi 37 años, edad que cumplirá el 10 de febrero, el Tigre de Santa Marta se ha rehusado a dejar el fútbol del viejo continente, algo que podría cambiar sorpresivamente. Y es que desde hace tiempo se habla sobre ofertas de la MLS de Estados Unidos, pero eso nunca pasó de un simple rumor.

Ahora bien, en el actual mercado de fichajes parece que sí habría un interés en cambiar de aires y por eso el internacional con la Selección Colombia “habría aceptado negociar” con un importante equipo de México. Según confirmó TV Azteca, Falcao “podría darles el sí que tanto han esperado” los directivos del Cruz Azul.

Falcao estuvo en el Mundial de Rusia 2018. - Foto: Getty Images

Todo inició cuando Miguel Delucio, periodista de 90 Min, dio a conocer la noticia de una posible salida del colombiano del Rayo Vallecano y lo vinculó con el club mexicano. “Esto es real y mi fuente es superconfiable. Cruz Azul está interesado en fichar al delantero Radamel Falcao”, informó a inicios de enero.

Con el pasar de los días se fueron sumando más rumores sobre el futuro de Falcao, al punto que un mes después se confirme que sí está negociando con ‘la máquina celeste’. Es más, según la cuenta de Transfer Liga MX, especialista en el mercado de fichajes mexicano, “Cruz Azul ha llegado a un acuerdo con el agente de Radamel Falcao García”.

Y hasta aseguran que “”habrá aumento sustancial de sueldo”, que actualmente es de 1,2 millones de euros. Eso sí, para “lanzar oferta formal al Rayo, deben liberar una plaza de extranjero”.

Y es Cruz Azul tiene completos los cupos de extranjeros o jugadores no formados en México, razón por la que buscarían la salida del chileno Iván Morales, quien no es tenido en cuenta por el técnico Raúl ‘El Potro’ Gutiérrez. Hasta que no resuelvan esa situación, no podrán contar con los servicios de Falcao, si es que el Rayo lo permite.

Falcao no es titular en el Rayo Vallecano. - Foto: Getty Images/Diego Souto/Quality Sport Images

Pese a no tener mayor relevancia en los planes del entrenador Andoni Iraola, el club de la capital de España querría conservar al delantero colombiano hasta final de temporada, cuando termina su contrato, y así podrá marcharse como agente libre.

Aunque será más sencilla la negociación en julio, el deseo de Cruz Azul es contar de inmediato con Radamel Falcao García para el torneo clausura mexicano, en el que marchan penúltimos (17) con un punto conseguido en tres partidos.

Los números de Falcao en Rayo Vallecano

En la temporada pasada, la 2021/2022, el Tigre de Santa Marta disputó un total 831 minutos en 22 partidos de la liga española, ocho de ellos como titular, y marcó seis goles. Además, sumó tres apariciones en la Copa del Rey.

Para la temporada 2022/23, se esperaba que Falcao superara esos números al estar más consolidado en el equipo madrileño, pero sucedió todo lo contrario. En lo corrido de la liga ha jugado 446 en 16 encuentros, con solo tres como titular, y ha batido la redes en dos ocasiones.

Falcao en el partido ante Real Valladolid. - Foto: @RayoVallecano

En la Copa del Rey, torneo del que ya están eliminados, el delantero de 36 años jugó 116 minutos en dos juegos, uno como inicialista, y no tuvo suerte con el gol.

En cuanto a lo deportivo, el próximo partido del Rayo Vallecano será el lunes 30 de enero en su visita al Villarreal, válido por la fecha 19 de la liga española. Por ahora, el club madrileño marcha noveno en la tabla de posiciones con 26 puntos, a dos de puestos a torneos europeos y a cinco de zona clasificatoria a la próxima Champions League.