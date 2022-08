¿Cuál fue la mejor temporada de James Rodríguez? Así ha sido su camino al éxito

Cuando James Rodríguez comenzó a tener una destacada actuación con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, que se llevó a cabo en el país, todo el mundo comenzó a interesarse por él y por los equipos en los que había jugado.

El talentoso jugador debutó a los 14 años en el Fútbol Profesional Colombiano con el Envigado, acto seguido pasó a Banfield con 18 años, donde se consagró campeón bajo las órdenes del técnico Julio Falcioni.

Asimismo, ante las destacadas actuaciones del colombiano se dio su transferencia al Porto de Portugal, donde se consagró campeón con Radamel Falcao y Freddy Guarín de la Europa League. Luego pasó a ser fichado por el Mónaco, donde tuvo una temporada destacada que le valió la convocatoria al Mundial de Brasil 2014.

A partir de esa competición, la vida del colombiano, quien ahora es parte del Al-Rayyan de Catar, cambió, ya que tuvo un nivel superlativo en esa edición del Mundial, donde llevó a la Tricolor a cuartos de final y salió goleador del torneo, siendo la primera y única vez en conseguirlo un colombiano.

En ese sentido, despertó el interés del técnico italiano Carlos Ancelotti y de Florentino Pérez para llegar al Real Madrid, transferencia que costó 75 millones de euros, siendo este el valor más caro hasta el momento de un jugador colombiano.

Desde su llegada al club español en julio de 2014, James comenzó a pisar fuerte, ya que tomó la mítica 10 del equipo y sería la mejor temporada del zurdo en lo que lleva de carrera.

En todas las competiciones que James disputó con la escuadra de la capital española, logró marcar un total de 17 goles, por debajo de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Asimismo, logró 18 asistencias, 4 menos que el astro portugués.

Además, el volante cucuteño fue elegido como el mejor mediocampista de la Liga de España, por encima de Andrés Iniesta y el francés Antoine Griezmann, y fue catalogado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el tercer mejor creativo en 2014, por debajo de Toni Kroos y Lionel Messi.

Sin embargo, la carrera de James se apagó tras la llegada de Rafa Benítez y Zinedine Zidane al club merengue, además de sus constantes lesiones y polémicas que no faltaron en su carrera.

¿Al-Rayyan se hartó de James Rodríguez?

Nadie duda que el volante colombiano está buscando la salida del club asiático, motivo por el cual ha sonado para llegar al Valencia o Porto, pero por ahora nada se ha concretado.

No obstante, la dirigencia del club catarí ya rebosó el vaso de la paciencia y tomó una decisión radical que al parecer se vio reflejada este miércoles en el inicio de la liga local. James lleva tiempo sin aparecer en las redes sociales del Al-Rayyan y, si el plan se sigue al pie de la letra, no lo hará tampoco en el campo de juego mientras no dé un gesto de arrepentimiento por su incesante petición de salida.

El camino fácil para los cataríes sería acordar la rescisión del contrato, pero no quieren perder la inversión que hicieron en 2021 para ficharlo procedente de un Everton en llamas por el aterrizaje de Rafa Benítez.

El contrato es la mejor arma con la que cuenta el Al-Rayyan, razón por la que tiene cero afán de desprenderse del volante colombiano hasta que no llegue una oferta para la ruptura del vínculo.

Pero a James tampoco lo han dejado irse de Doha. En los últimos días reveló que la casa en la que pasó algunos días de descanso es justamente la que consiguió para su estancia en Catar, la misma que ahora le sirve como refugio mientras llega la ‘milagrosa’ oferta que, según pretende, lo llevará de regreso a Europa. Por ahora queda a la espera de lo que pueda pasar con James y recupere su nivel.