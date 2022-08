Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, responde a críticas sobre crecimiento de su hijo

Juana Valentina Restrepo, hermana de James Rodríguez, se ha ubicado en el centro de distintos comentarios en redes sociales por detalles que revela de su vida personal. La joven ha compartido momentos importantes de su realidad, como el nacimiento y crecimiento de su pequeño hijo, Isaías.

En medio de la emoción que invade a la colombiana con esta faceta en su presente, muchos curiosos se han interesado en saber cosas de su relación sentimental, los cambios que ha tenido su vida al convertirse en madre y el proceso de crecimiento que lleva el niño, con tan solo unos meses de nacido.

Recientemente, la creadora de contenido utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a una serie de comentarios que ha recibido a través de las plataformas digitales, enfocados en su primogénito. La joven decidió no quedarse callada y arremeter contra las personas que se dedican a criticar a los “hijos ajenos”, sin tener derecho alguno para lanzar estas palabras.

Restrepo subió una serie de videos en los que hacía referencia a opiniones que dio una mujer sobre el crecimiento de su hijo, quien nació en diciembre de 2021. La influencer indicó que estaba furiosa, pues no permitiría que desconocidos hablaran mal de su pequeño niño.

“Por comentarios como los de la señora Ana Milena, que seguramente no tiene nada que hacer que andar comentando de vidas ajenas, de verdad, estoy furiosa, que los creadores de contenido nos abstenemos tanto de mostrar muchas cosas en esta plataforma”, dijo la colombiana para iniciar su respuesta ante las críticas.

La hermana del futbolista fue clara en mencionar las razones por las cuales prefiere no mostrar contenidos de su hijo, ya que busca dejarlo a un lado de la vista de otras personas que no conocen a profundidad el proceso de crecimiento que lleva.

“Uno, porque no me gusta sobreexponerlo. Dos, porque generalmente nunca falta un comentario como el de esta señora. A lo que voy es que uno no puede opinar sobre un hijo ajeno, ni sobre los procesos de otros bebés, ni compararlos porque todos los niños van a su tiempo”, expresó la joven en el clip.

“Todos los niños tienen procesos diferentes, no todos gatean al mismo tiempo, no todos hablan al mismo tiempo, no todos caminan al mismo tiempo”, agregó Juana Valentina en su post de las historias del perfil.

No obstante, la molestia en la creadora de contenido se hizo más presente, por lo que aprovechó para aclarar que, aunque no suele responder a malos comentarios en redes sociales sobre su vida, no permitirá que hablen de su hijo y de los detalles que rodean su presente.

“No opinen de hijos ajenos, esta señora no tiene nada que hacer opinando de mi hijo”, puntualizó en sus declaraciones.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que la influencer utiliza las plataformas digitales para responder y hablar sobre las opiniones que hacen de Isaías, pues en el pasado han hablado de las constantes ayudas que le da la joven al pequeño, sin, supuestamente, dejarlo desarrollar su potencial.

“¿Por qué no lo deja ser él sin ayuda?, los bebés tienen todo un potencial para desarrollar sus propias cosas. Qué tristeza que tengas que pagar por eso”, fue la crítica que recibió en aquel entonces, a lo que respondió que en su rol de madre siempre estará ahí para apoyarlo y ayudarlo en lo que necesite.

Las declaraciones de Restrepo han sido respaldadas por algunos de sus seguidores, quienes llevan el mismo pensamiento sobre no opinar respecto a la crianza de niños e hijos ajenos, ya que los padres son quienes deben guiar el proceso en cada caso.