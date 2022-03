‘Cucho’ Hernández tuvo fuerte cruce con jugador del Arsenal que lo retó a pelear

El delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue una de las grandes figuras del fin de semana en la Premier League al marcar un golazo de chalaca ante el Arsenal. Pese a que su equipo Watford no venció, el cafetero se destacó en el terreno de juego, incluso guapeando con sus rivales que perdieron la calma con él.

En primer lugar, el colombiano estaba marcado por Cédric y en un movimiento rápido se acomodó de espaldas al arco para definir con una espectacular chalaca a la mano izquierda del arquero Ramsdale. De esta manera, el ‘Cucho’ celebró su tercer tanto en lo que va de Premier League, después de haberle marcado al Aston Villa en la primera fecha y al Manchester City en la derrota 3-1, ambos en condición de local como el de este domingo.

“Lo hemos intentado hasta el final, pero no hemos conseguido el objetivo de hoy”, indicó de entrada en sus palabras después de la derrota 3-2 con los gunners.

“Estoy muy contento porque no jugaba hace mucho y marcar ese gol es importante (…) El no jugar me afecta: porque prepararse y no participar es complicado, pero hay que aprovechar la oportunidad”, agregó.

Su duro cruce con Kieran Tierney

El atacante colombiano no solo fue protagonista por su gol, sino también por un fuerte cruce que tuvo con el jugador del Arsenal, Kieran Tierney.

Con el partido en tensión después del descuento de Moussa Sissoko para poner el 3-2 parcial, los jugadores del Arsenal apelaron a la pérdida deliberada de tiempo, acción que generó desespero en algunos futbolistas del Watford, entre ellos, Hernández.

En los minutos de adición, Tierney demoró un saque de banda, algo que molestó al colombiano, quien tomó el balón y se lo puso fuertemente en las manos de su rival. De inmediato, el jugador de los gunners apenas sintió la rigidez de Hernández, decidió lanzarse al suelo, quemando más tiempo.

Ante esta simulación de su rival, Hernández se llenó de ira, generando cierto rifirrafe entre ambas escuadras. No obstante, el conflicto entre Tierney y el ‘Cucho’ no se detuvo ahí, pues minutos después, el jugador escocés retó al colombiano a pelear cuando se terminara el juego.

Para fortuna del espectáculo, este cruce no pasó a mayores al termino del juego. Arsenal con esta importante victoria escaló a la cuarta casilla del campeonato, mientras que el Watford de Hernández se hunde en los puestos del descenso en la Premier League.

Resultados jornada Premier League

Sábado

Leicester 1-0 Leeds United

Aston Villa 4-0 Southampton

Newcastle 2-1 Brighton Albion

Norwich City 1-3 Brentford

Burnley 0-4 Chelsea

Wolverhampton 0-2 Crystal Palace

Liverpool 1-0 West Ham

Domingo

Watford 2-3 Arsenal

Manchester City 4-1 Manchester United

Lunes

Tottenham 5-0 Everton