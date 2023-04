Daniel Cataño firmó su renovación con Millonarios: ¿por cuánto tiempo va su contrato?

La construcción del proyecto para otra estrella de Millonarios ha empezado desde hace varios años. El primer movimiento dado hacia el anhelado objetivo fue contratar a Alberto Gamero como su entrenador y apoyarlo aun cuando los resultados no han llegado. Ha sido tal el aval que le ha dado la directiva, que en las últimas semanas este fue una de las primeras renovaciones del club por un largo período.

Ahora, con el líder del equipo seguro, las directivas del club realizaron otro movimiento que deja sumamente tranquilo a los aficionados de cara al futuro. Según el periodista Diego Rueda, en la tarde de este jueves –13 de abril– el equipo bogotano y Daniel Cataño dieron por cerrado el trato que amplía el vínculo entre las partes, por ahora por tres años más.

Daniel Cataño jugó los 90 minutos ante Huila. - Foto: Millonarios Oficial

Esta noticia, aunque no ha sido confirmada por los medios oficiales de Millonarios, venía siendo mencionada en las últimas semanas. El movimiento de la directiva embajadora se da, en parte, por la presión que ha ejercido su hinchada, la cual en cada partido ha elogiado el nivel que muestra el 10 azul, mismo que no pretendían perder con otro rival del fútbol colombiano.

En cuanto a valores, los azules tuvieron que meterse la mano al dril para poder contar con Cataño un tiempo más. De acuerdo con las últimas informaciones, los embajadores habrían tenido que pagar un total de mil millones de pesos, estrambótico valor que se incrementó en el último tiempo debido al gran nivel del jugador.

Antes de esto, Millonarios pudo haber pagado la suma de 750 millones, pero dejó pasar la oportunidad y ahora debió aumentar valores para quedarse con el volante estrella.

A pesar de esto, en materia económica esta cifra es realmente accesible para los números del club, que en el último tiempo ha venido haciendo negocios redondos con figuras como Andrés Gómez, quien partió a la MLS, Daniel Ruiz, entre otros.

Carlos Andrés Gómez fue uno de los últimos grandes negocios de Millonarios. - Foto: Getty Images (Diseño Semana)

El fútbol de Cataño avala el esfuerzo que debió hacer la junta directiva por tenerlo. Desde su llegada, el mediocampista ha jugado 38 encuentros, dos goles y ha dado siete pases de gol.

En cuanto a lo que se sabía del jugador, el mismo Cataño había manifestado su intención de seguir en Bogotá, pues ha sido una ciudad que lo acogió de gran manera y más en el último tiempo en el que ha estado en el ojo del huracán.

“Yo estoy feliz en Millonarios, la verdad yo estoy muy contento acá, mi familia, por lo que representa Millonarios, la institución, por como me han tratado y por como me han ayudado con todo mi proceso de todo este tema que pasó atrás que no quiero recordarlo”, dijo en charla con Caracol Radio.

“Yo estoy muy agradecido con ellos, obviamente hace parte de mi futuro, es una situación que llega en un buen momento de mi carrera, con salud, con bienestar y de mi parte siempre voy a querer seguir en Millonarios, tengo la puerta abierta”, sentenció en la entrevista.

Cataño estuvo envuelto en una polémica con los hinchas del Tolima. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Cataño ha sentado cabeza y también ha manifestado su gratitud con Alberto Gamero, hombre que, según él, lo ha potenciado de gran manera: “El profe hoy por hoy es la persona que me ha llevado a aprender a jugar por otros sectores de la cancha, donde si bien yo había aprendido en el Medellín a jugar de extremo, con el profe he aprendido que tengo que ser muy importante por izquierda, por derecha, las veces que me ha tenido que usar; en esa parte, hablándolo más de la parte técnica, el profe nos enseña muchas cosas que nos sirven para nuestro crecimiento”.