David González destapa la verdad: contó por qué dejó banqueado a Falcao García ante Llaneros

Falcao García volvió al estadio Bello Horizonte de Villavicencio, pero esta vez no pudo jugar ni un minuto del partido entre Millonarios y Llaneros (2-2) por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2025-I.

Como es habitual, se esperaba que Falcao tuviera minutos sobre la parte final del partido, pero el técnico David González lo dejó en el banquillo y no permitió que los miles de hinchas presentes pudieran disfrutar del máximo goleador de la Selección Colombia.

La pregunta no se hizo esperar en rueda de prensa, donde cuestionaron al estratega antioqueño por haber dejado al delantero como suplente durante los 90 minutos.

David González lo explicó

“Creo que ese término desazón es entendible por el gran esfuerzo, porque se hizo un partido bueno, sobre todo en el segundo tiempo después de la expulsión, inteligente. Llaneros no tuvo ninguna opción verdadera de gol, pero en realidad hay que estar orgullosos del avance que tuvimos, en la parte defensiva mostramos que cuando necesitamos cerrar lo podemos hacer”, analizó el técnico de Millonarios.

Hasta el momento es un buen arranque para González, que tiene como principio el manejo de cargas de los jugadores para evitar lesiones. “El término rotación yo trato de no usarlo. Eso es decirle a un jugador que va a jugar un partido y que no estará en el otro. Yo manejo cargas, en este orden de ideas se toman decisiones pensando en el rival, en lo que podríamos hacer para atacar esos espacios y ya, no obedece a nada más”, sentenció.