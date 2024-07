David Ospina fue víctima de los virales memes en su regreso a Atlético Nacional: “Dame manos”

Hace exactamente 16 años y 73 días que David Ospina no jugaba en la liga colombiana. Su vuelta se produjo este 30 de julio, infortunadamente, no de la manera esperada para el golero de Selección Colombia, quien se vio superado por La Equidad, que le ganó por 0-1 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

“Lastimosamente, no fue el debut soñado, esto recién comienza, hay que levantar la cabeza, se vienen otras batallas”, dijo a los medios de comunicación, cabizbajo, por no haber podido regresar al club de sus amores dándole una alegría a la afición que ha hecho viral el eslogan de “la vuelta del Rey David”.

A pesar de esto, fue inevitable que los ojos no estuviesen puestos en Ospina y en el error que, para muchos, este cometió. En la jugada del gol, al golero no se le vio una respuesta acorde en sus manos, por ello, surgieron en redes sociales los virales memes donde se burlaron de su actuación.

‘Ospina, más goles que Falcao’

Repetto no levanta cabeza en Nacional

Y agregó: “No hay gran diferencia en el juego de este partido con los anteriores (...) no estamos contentos ni lo estábamos antes. “El paso del tiempo nos va a hacer mejorar. La gran mayoría de jugadores vienen de no jugar en sus equipos. (...) Vamos a seguir mejorando con el día a día”, sumó.

“Si analizas la estadística, capaz, el resultado de ellos no sé si es merecido o no. Tuvieron la eficacia, nosotros no la tuvimos (...) no estamos conformes con el juego”, terminó resaltando que no existe preocupación por las dos derrotas en línea que han tenido ante Once Caldas y La Equidad.