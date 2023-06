Dayro Moreno eligió entre Millonarios y Nacional al campeón de Liga Betplay; dejó molestó a uno

De a poco se llega a la definición de la liga colombiana con tres equipos perfilados por la gran final, dos del grupo A: Alianza Petrolera y Atlético Nacional, mientras que en el ‘B’ parece ser cuestión de un juego para que Millonarios asegure su clasificación.

Bajo este panorama, desde varios sectores se espera que al gran duelo por el título lleguen los dos equipos de mayor trascendencia en Colombia, sabiendo que de ser así, sería un partido para la historia en el balompié cafetero. Aún resta el enfrentamiento entre los dos equipos de la cima del grupo A, que se dará el próximo 12 de junio.

Mientras esto ocurre, a exjugadores de los dos equipos históricos que están en disputa se les consultó sobre por cuál se decantaban a ser campeón. Quien resolvió esa duda fue nada más ni nada menos que, Dayro Moreno, goleador del rentado colombiano que vistió las camisetas tanto de Nacional como de Millonarios.

En entrevista con el Vbar de Caracol Radio, el artillero expresó que la definición del grupo A era demasiado pareja: “No hay favorito en este momento. Lo que he visto en las finales es mucha variedad, los equipos opcionados como Millonarios, Nacional y Alianza están jugando bien al fútbol. Ya es mano a mano”.

Sin embargo, a la hora de la crucial elección entre los dos grandes por quién se quedaría con el título, no dudó de su elección: “Me gustaría que Nacional sea campeón porque fue un equipo en el que me fue muy bien, hice historia. Estuve también en Millonarios, estoy muy agradecido porque en Bogotá me fue muy bien, pero la verdad me gustaría que fuera Nacional”.

Dayro Moreno a lo largo de su carrera ha pasado por múltiples equipos, en todos ha dado muestra de artillero, sin embargo, en Nacional dejó huella porque en tan solo dos años pudo sumar la misma cantidad de títulos, además, estuvo a solo 10 juegos de completar un centenar y en cuanto a su cuota goleadora, celebró en 57 oportunidades junto a las 17 asistencias dadas.

Anhela ser el goleador histórico del FPC

En la misma conversación, se refirió al objetivo de bajar del trono a Sergio Galván Rey, quien tiene el primer lugar con 224 goles: “Estoy buscando el título con el Once Caldas y sabemos qué dejar una huella en el equipo a nivel nacional de ser el máximo goleador, lo tengo en la mira. Trabajaré este semestre para seguir buscando otro botín de oro… Tengo fútbol todavía para muchísimo tiempo”.

Dayro hasta el momento acumula 206, lo que le permite soñar con descontar vistiendo la camiseta de Once Caldas los que le restan: “Trabajo cada día, me esfuerzo para ser ese Dayro protagonista que hace goles, vamos partido a partido. Me preparo para ser mejor el otro semestre. Lo importante es romper el récord y ser campeón con el equipo”.

Para cerrar, habló de la frustración que tuvo cuando tantas veces no fue llamado al equipo nacional: “Sentía un poco de rabia, cuando no lo convocaban. Uno como jugador y profesional siempre hace las cosas bien en el equipo en donde está para representar al país de uno. Sabemos que la camiseta de la Selección influye muchísimo… Es como en todo trabajo. Uno busca hacer las cosas bien para el llamado a la Selección Colombia”.