De no creer: diputada mexicana presentó un proyecto de ley para declarar persona no grata a Lionel Messi en su país

Parece que la polémica entre Lionel Messi con México no ha terminado aún. El primer capítulo se escribió luego de la gran pelea que se generó con el boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien acusó al jugador de Argentina de pisar la bandera mexicana tras la victoria por la fase de grupos. Ahora, una diputada reavivó la controversia al proponer que se declare al astro del fútbol mundial como “persona no grata”.

Según el proyecto de ley presentado por María Clemente, diputada de Morena en el Congreso mexicano, la acción de Messi se interpretó como “desprecio” hacia México. Además, consideró que el jugador mostró “no solamente un desprecio evidente, sino también una falta de respeto a los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio”.

“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccitini, en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México durante la realización de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) el día sábado 26 de noviembre del 2022″, reza el comunicado emitido.

Una diputada mexicana presentó un proyecto de ley para declarar persona no grata a Lionel Messi. Sí, no es broma. Es el #youcannotbeserious más grande del Siglo. Se llama María Clemente García Moreno. pic.twitter.com/5yTc9iAJBx — VarskySports (@VarskySports) December 6, 2022

El gesto de Messi ha levantado mucha polémica desde aquel juego. Sin embargo, el boxeador Álvarez, quien inició la disputa en su contra con insultos, tuvo que retractarse y pedir disculpas al astro argentino.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, publicó el peleador en sus redes sociales.

Por su parte, Lionel Messi, quien ha sido una de las grandes figuras en este Mundial de Qatar, aseguró en días pasados que esta gran polémica no fue con intención y que no tiene “que pedirle perdón a nadie”.

“Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falté respeto a la gente de México ni a la camiseta”, aseguró el jugador en zona mixta luego del partido con Polonia.

Por lo pronto, Messi y la Argentina se enfocan actualmente en lo que será su duelo de cuartos de final ante Países Bajos. La Albiceleste se medirá con los europeos después de ocho años, pues ya se habían enfrentado en el Mundial del 2014 en semifinales.

El duelo está pactado para el día viernes a las 2:00 p. m. (hora colombiana). Cabe recordar que el ganador de esta llave se medirá con el ganador del duelo entre Croacia y Brasil.

Así quedaron las llaves de cuartos de final

Viernes 9 de diciembre

Croacia vs. Brasil | 10:00 a. m. (hora colombiana) - Education City Stadium.

Argentina vs. Países Bajos | 2:00 p. m. (hora colombiana) - Stadium Lusail

Sábado 10 de diciembre