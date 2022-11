“Me dejé llevar por la pasión”: Canelo Álvarez ofreció disculpas a Messi tras polémica por patear una camiseta

Toda una discusión se desató en redes sociales durante los últimos días, en el marco del Mundial de fútbol de Qatar. Después de días de polémica el boxeador mexicano, Canelo Álvarez, ofreció disculpas al futbolista argentino, Lionel Messi, luego de que usara sus redes sociales para arremeter contra él por supuestamente haber pateado la camiseta de su país.

La atención ha estado centrada no solo en las disputas en terreno de juego sino en choques protagonizados por diferentes hinchadas que pasaron, de lejos, el enfoque deportivo y han estado permeadas hasta por diferencias políticas. Figuras reconocidas también se han hecho notar por algunas actitudes.

En este caso, el patriotismo fue el pensamiento que, según el deportista azteca, le llevó a lanzar comentarios que no escaparon de los cuestionamientos. Sin embargo, este miércoles Álvarez reconoció el impacto que generaron sus palabras. También le deseó “mucho éxito” a las selecciones, mientras agregó que seguiría apoyando a su nación.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Todo comenzó el fin de semana al término del encuentro entre las selecciones de México y Argentina, en las que la segunda resultó vencedora con un marcador 2-0. El partido se desarrolló el sábado –26 de noviembre– y, desde entonces, ha sido epicentro de una controversia, luego de que se viralizaron imágenes en las que Messi supuestamente patea y pisa una camiseta del equipo adversario.

AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR!!!



📹 El festejo íntimo de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección en el vestuario.



🇦🇷 El sueño sigue intacto, Argentina.pic.twitter.com/BmYkiOtcII — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 26, 2022

Una lluvia de críticas

Sin que por el momento haya un pronunciamiento del ‘10 suramericano’, lo cierto es que no ha tenido “escapatoria” a las críticas de Álvarez, quien consideró esa conducta como una falta de respeto hacia su país. En una entrevista para el programa ‘¡Qué importa!’ de Grupo Imagen, el boxeador profesional se desahogó y no se guardó nada.

Al ser interrogado, vía telefónica, sobre una eventual respuesta del argentino por lo ocurrido en el camerino, Canelo dijo que la defensa de su patria era lo que, para él, cobraba relevancia. Previamente, en sus redes sociales, insistió en que una cosa es el fanatismo y otra muy diferente la identidad.

“No tengo necesidad de que se disculpe o no. No espero que Messi se disculpe. Me vale si Messi dice una cosa o dice otra (...), no me importa eso. Siempre voy a defender mi patria porque es lo más bonito que tengo (...). Simplemente así soy yo y así voy a ser siempre”, dijo en el programa. Los conductores le plantearon un escenario para saber cómo reaccionaría si se cruzara con el delantero por la calle.

“Le diría lo que es: la embarraste cab***, pide una disculpa y asúmelo”, respondió cuando nuevamente dejó entrever su molestia. “y si no le doy una (...) cachetada y ya”, añadió.

El debate se toma las redes

En redes como Twitter las diversas opiniones no han pasado a segundo plano para Álvarez, quien respondió a varios cuestionamientos sobre sus palabras. La discusión subió de tono cuando circuló una ‘fake new’ en la que supuestamente Messi compartía en Instagram una foto con la camiseta de México usada como trapero.

El exfutbolista internacional, Sergio Agüero, reaccionó a la controversia e instó al mexicano para que procurara no hacer de un posible descuido en el camerino todo un problema. “Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, dijo.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Desde entonces plataformas como Twitter han sido el espacio de defensa, tanto de quienes aplauden el comportamiento del boxeador, como aquellos que defienden al deportista argentino. Algunos internautas le dijeron a Canelo que, como figura pública, lo primero que debía hacer era evitar fomentar el odio, y menos cuando “se está utilizando un video descontextualizado”.