Video | “Ojo perro, con Messi no”: boxeador argentino reta a Canelo Álvarez a pelear en Las Vegas luego de supuesta ofensa en el Mundial Qatar 2022

Luego de se conociera el malestar del boxeador mexicano Canelo Álvarez con el capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, porque supuestamente el futbolista rosarino pateó una camiseta de México en el camerino después del partido entre ambas escuadras, muchos han saltado a las redes para defender al siete veces campeón del Balón de Oro.

Desde jugadores mexicanos como Andrés Guardado, hasta el Kun Agüero y Cesc Fábregas, excompañeros del astro argentino, han entregado sus declaraciones a favor de Messi y han tratado de explicarle al pugilista que lo que vio no fue nada diferente a lo que usualmente sucede en un camerino luego de un partido cualquiera.

Pero lejos de acabar, este lío entre el futbolista y el boxeador toma cada vez más fuerza, pues son más los simpatizantes del jugador del PSG los que, con el paso de las horas, salen en su defensa; el último de ellos fue el también luchador argentino Ezequiel Matthysse, quien retó al mexicano a pelear en Las Vegas para defender el honor de su compatriota.

En un video corto pero contundente, el gaucho se fue de frente y sin miedo; le envió un mensaje claro a Álvarez: “¿Qué onda, Canelo? Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que acá, si alguien se mete con Messi, saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Guarda, guacho”.

En otra parte de su clip, el boxeador agregó: “Con Messi no, eh. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no, eh. Ojo, guacho”, fue el cierre de Matthysse.

Ahora, solo resta esperar a ver si se da una respuesta del boxeador mexicano, que parece enfurecerse cada vez más gracias a los memes y a los videos truncados en los que aparece Messi como protagonista pateando camisetas de México, banderas de ese país y burlándose de él.

¿Qué fue lo que desató la furia de Canelo Álvarez con Lionel Messi?

Mientras estaba en el vestuario, los jugadores de la selección argentina estaban celebrando la victoria, que los llevó al segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo C. En medio de la escena, Messi pisa la camiseta de la Selección de México.

Aunque, valga decirlo, el gesto no pareció voluntario, muchos mexicanos no lo tomaron así. De hecho, el famoso boxeador mexicano ‘Canelo’ Álvarez criticó con fuerza al capitán argentino a través de su cuenta de Twitter.

“Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país(argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo (SIC)”, advirtió Álvarez.

Aunque Messi ni se inmutó y por ahora no le ha contestado, hubo otros famosos deportistas argentinos que sí se metieron en la discusión, como Sergio ‘el Kun’ Agüero”.

El exfutbolista le pidió a Canelo más cuidado con sus declaraciones. “Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da (SIC)”, le escribió Agüero.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Álvarez, sin embargo, siguió con la pelea y le pidió a Agüero que no fuera “hipócrita”.

Pero el boxeador no ha recibido el respaldo de algunos de sus compatriotas. Más aún, porque ha comentado imágenes falsas sobre Messi pensando en que eran verdaderas.

Uno de los últimos en pronunciarse fue el capitán de la selección de México, Andrés Guardado, quien jugó contra Messi en el último partido que disputaron.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión. Lo que se habla es para crear polémicas y vender cosas”, aseguró Guardado en una entrevista con el medio TyC Sports cuando se le preguntó por la discusión que había provocado el gesto del argentino.