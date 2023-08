De último momento: Kylian Mbappé podría cambiar su rumbo y esta estrella sería su reemplazo en el PSG

La intrigante novela que envuelve a Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain está lejos de llegar a su conclusión. El prodigioso futbolista francés ha regresado a la acción oficial con la camiseta del equipo de la capital francesa, tras resolver sus diferencias con el presidente Nasser Al Khelaifi. Además, ha prometido no abandonar el club de manera gratuita cuando finalice su contrato en junio de 2024. Sin embargo, el Real Madrid acecha al delantero estrella, lo que ha mantenido a toda Europa en vilo.

En medio de esta saga, el periódico Marca arrojó más luz sobre el asunto. El periodista Ramón Álvarez informó que Mbappé le prometió a Nasser Al Khelaifi que no se irá sin que el PSG reciba una compensación adecuada. Si el jugador no renueva su contrato, la posibilidad de una venta se vuelve más plausible. Hasta el momento, el Real Madrid no ha realizado ninguna oferta, a menos que el PSG la solicite directamente. El club merengue está a la espera de una llamada.