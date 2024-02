Debut de Daniel Muñoz en la Premier League acabó en pesadilla: así le fue con Crystal Palace

Apenas unos días después de haber sido anunciado oficialmente, la historia de Daniel Muñoz arrancó con un viaje a visitar al Brighton en el Falmer Stadium. El colombiano no solo hizo parte de la lista de viajeros, sino que fue titular en el once inicial dispuesto por el legendario técnico Roy Hodgson.

Lewis Dunk del Brighton celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol de su equipo en el encuentro ante el Crystal Palace en la Liga Premier el sábado 3 de febrero del 2024. (Steven Paston/PA via AP) | Foto: AP

Crystal Palace, mira hacia el descenso

Burnley empató en condición de local frente al Fulham (2-2) y Sheffield United, último de la tabla, cayó goleado a manos del Aston Villa (0-5), que no tuvo por lesión al colombiano Jhon Jader Durán.

La fecha se completará con los duelos entre Chelsea vs. Wolverhampton, Manchester United vs. West Ham y Bournemouth vs. Nottingham Forest, además del partido estelar entre Arsenal y Liverpool en el Emirates Stadium de Londres.