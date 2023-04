Deportes Tolima, con polémica de Hernán Torres a bordo, debuta en Copa Sudamericana: hora y canal para ver en vivo

Deportes Tolima será el último equipo colombiano de los seis participantes en torneos internacionales durante 2023 que entrará en acción. Lo hará este jueves 6 de abril ante Academia Puerto Cabello de Venezuela, en el marco de la fecha 1 por el grupo D de la Copa Sudamericana.

Deportes Tolima empató con Millonarios el miércoles 29 de marzo. - Foto: Dimayor

Habiendo viajado un día antes a tierras venezolanas, los ‘pijaos’ ya se instalaron e hicieron el reconocimiento del estadio Polideportivo Misael Delgado, donde este jueves desde las 7:00 p. m. (hora de Colombia) afrontarán su estreno tras dejar a Junior de Barranquilla en el camino, durante la fase previa.

Juan David Ríos, referente de la nómina tolimense, expresó tener buenas sensaciones de cara al estreno en el certamen internacional: “Tenemos un gran equipo, que viene haciendo grandes partidos en la Liga. Aquí hay que dar un poquito más porque es un torneo internacional, ningún equipo es pequeño y por eso todos merecen estar acá. Hay que estar acorde a lo que se vive en este torneo internacional”.

Hinchada del Deportes Tolima. - Foto: Tw: @cdtolima

Sobre los objetivos que se plantean para la primera salida, aseguró tenerlos sumamente claros: “Jugar al fútbol, haciendo lo que sabemos hacer, sabiendo que podremos tener un buen resultado que es lo que esperamos llevarnos para Ibagué”.

Además, en un mensaje dedicado a la afición, los ilusionó con la posibilidad de consagrarse en Sudamérica: “El equipo está muy comprometido, con muchas ganas de ganar algo internacional. En este momento es la deuda que se tiene, en lo personal darle alegrías a esta hinchada, clasificarnos que es el primer objetivo en este torneo”.

Hernán Torres, estratega del vinotinto y oro, habló de las responsabilidades que tendrán sus dirigidos una vez ingresen al campo, recordando lo que ha sido para Colombia el Tolima en los últimos años: “La responsabilidad es total, no solamente para Sudamericana, sino para el torneo en el que participe Tolima. En los últimos tiempos ha sido protagonista, eso demuestra el compromiso y la responsabilidad de este grupo humano”.

El equipo tolimense ha recuperado camino tras un arranque negativo en Liga colombiana. - Foto: DImayor

Lastimosamente, en este deseo de ir con los mejores hombres, uno que hace parte de la columna vertebral del equipo se lesionó en las últimas horas, el portero William Cuesta, quien según dijo el estratega Torres “es de meniscos y le tienen que hacer su cirugía”.

Por el momento, la responsabilidad recaerá en un canterano, además de un ex Atlético Nacional.

Arqueros: Santiago Gutiérrez y Christian Vargas.

Defensas: Juan Guillermo Arboleda, Léider Riascos, Junior Hernández, José Cuenú, Ánderson Angulo y Julián Quiñones.

Volantes: Óscar Valecilla, Cristian Trujillo, Fabián Mosquera, Juan David Ríos, Juan Pablo Nieto, Estéfano Arango, Facundo Boné, Julián Angulo, Yeison Guzmán y Kevin Pérez.

Delanteros: Juan Fernando Caicedo y Diego Herazo.

Reconocimiento del Polideportivo Misael Delgado. Aquí iniciaremos nuestro camino a #LaGranConquista pic.twitter.com/ZYEkfc0Cns — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) April 6, 2023

Torres, señalado

La rueda de prensa previa al juego dejó muy mal parado a Hernán Torres. El entrenador, mientras dio las respuestas a las preguntas de la prensa, se comportó a la altura; no obstante, una vez acabó, le preguntó a un funcionario del club: “¿Ya puedo hablar o no?”.

Confiando en la respuesta afirmativa, se deshizo en palabras fuertes en contra del periodista Iván Lozano de Ondas de Ibagué.

Esto del entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, es a todas luces vergonzoso. Así se refirió al periodista Iván Lozano (@IvanLDeportes), creyendo que nadie lo escuchaba. Todo mi apoyo al periodista que solo busca hacer su labor. pic.twitter.com/5jBjWPaPhv — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) April 6, 2023

“A ese de Ondas de Ibagué voy con toda a ese (inaudible)”, dijo el entrenador en medio de una grabación que fue viralizada en redes sociales muy rápidamente.

Tras el desafortunado audio, volvió a hablar del tema y la manera como le respondió al comunicador, al parecer, sintiéndose orgulloso de lo dicho: “¿Vio cómo lo maté? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol… ¿Lo maté o no lo maté con calidad?… El gordito allá… (inaudible)”.