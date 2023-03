“Que me maten primero”: Hernán Torres, a periodistas que han pedido su cabeza en el Deportes Tolima

Tolima venció al Junior de Barranquilla y logró meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana; los pijaos sellaron el tiquete gracias a un gol de Junior Hernández y por eso fue elegido por su técnico, Hernán Torres, para acompañarlo a la rueda de prensa posterior al partido.

Durante el contacto con los medios, el técnico tolimense aseguró que el equipo venía buscando una victoria que le permitiera salir de la presión que se ha ejercido sobre ellos debido a los resultados irregulares que los acompañan desde la temporada pasada.

Torres, aseguró que este triunfo contra al Junior y en el contexto de un torneo internacional, sirve para calmar los ánimos de los seguidores y de la propia ibaguereña, que siempre está esperando buenos resultados.

Juan Fernando Quintero en el juego por Copa Sudamericana ante Tolima. - Foto: AFP

“Me parece que se necesitaba una victoria, el equipo venía haciendo las cosas bien, pero necesitaba un partido así, por lo que se estaba viviendo en el grupo, por toda la familia que tenemos. Se estaba sintiendo (la presión); porque decir lo contrario es una mentira. Nos sentimos evaluados por todos ustedes, los sentíamos, porque todos esperan que siempre gane, y no se ganaba”, dijo Torres.

Hasta ahí todo parecía normal, pero el entrenador pijao comenzó a cambiar el tono en la rueda de prensa y señaló a un periodista, quien, a juzgar por una de las intervenciones del técnico, ha sido un férreo crítico de la gestión del timonel tolimense.

“Ustedes cuando se refieren a mí, cuando usted preguntaba: ¿hasta cuándo, hasta cuándo Hernán Torres? Y yo tengo evaluación cada partido, por eso no me voy a enojar. Yo trabajo muy duro como para dejar las cosas tiradas, no voy a salir corriendo, yo no voy a renunciar, cuando gane o cuando pierda. Que me maten, pero no voy a renunciar, solamente hasta cuando el dueño diga. Es eso; el fútbol es eso, si el equipo no funciona, el técnico es el que responde. Así que el triunfo reconforta”, fueron las acaloradas declaraciones del entrenador.

Juan Fernando Quintero no termina de encajar con el Junior de Barranquilla. - Foto: AFP

Sobre la suerte que él y su coterráneo Harold Rivera, técnico de Santa Fe, quien en el plano local no marcha muy bien, pero que también logró el cupo a la fase de grupos de la Sudamericana, Torres aseguró no pasan por una buena situación y volvió a cargar contra la prensa que les exige buenos resultados.

“Los dos estábamos en la guillotina, según ustedes (los periodistas). Hay que agradecerle a Diosito, soy fiel a Dios, le pido que me acompañe. Sigo aprendiendo del fútbol, los dos estamos en una situación complicada, pero estamos ahí; con paso de tortuga, pero ahí vamos”, dijo Torres.

Por su parte, el protagonista de la noche, Junior Hernández, manifestó estar contento por la anotación lograda y aseguró que el encuentro transcurrió dentro de lo planeado por el entrenador.

“Contento por el gol, por rendirle al equipo, gracias a Dios por la oportunidad de hacer el gol. Siempre una trabaja para mejorar. Sabíamos que era un rival fuerte, con extremos rápidos, debíamos estar en bloque; pero gracias a Dios se cumplió el trabajo que veníamos haciendo”, aseguró.

Junior de Barranquilla fue apedreado en su llegada al estadio de Ibagué. - Foto: AFP y @DeportesEH

Junior fue recibido a piedra por hinchas del Tolima

El hecho, que fue difundido por el medio El Heraldo, dejó en evidencia un video y unas imágenes donde se muestra cómo una piedra entró en el bus que transportaba al equipo barranquillero. Por fortuna, el mencionado periódico reportó que “solo fue un susto y ninguno de los integrantes del equipo sufrió alguna herida”; sin embargo, quedó al público el daño al transporte donde se ve uno de los vidrios rotos con las esquirlas del mismo en uno de los asientos.

La piedra que impactó el bus puso en riesgo la salud de Luis Melo, asistente técnico de Arturo Reyes, y José María Pazo, entrenador de arqueros. El entrenador del equipo rojiblanco permanecía en la silla de al lado y por fortuna a ninguno de los tres mencionados les ocurrió algo grave. “Afortunadamente, el bus tenía película de seguridad y cortina”, dijo Héctor Fabio Báez, gerente general de Junior, a ‘El Heraldo’.