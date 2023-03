Deportes Tolima sufrió menosprecio desde Argentina: “¿De Colombia o Venezuela?”

Por estos días se ha hablado mucho de las copas en Sudamérica, tanto Libertadores como Sudamericana, donde hubo participación de equipos colombianos y que, por fortuna para los intereses de cada uno de ellos, terminó dejando un saldo aceptable.

En total serán seis los representantes del país en estos certámenes, tres para cada uno de los torneos que ya supieron su suerte en el sorteo realizado el pasado lunes.

Ahora, tras saber a qué rivales son los que se enfrentarán Atlético Nacional, Independiente Medellín y Deportivo Pereira en Libertadores, e Independiente Santa Fe, Millonarios y Deportes Tolima en Sudamericana, se han empezado a desarrollar los análisis precompetitivos para saber qué posibilidades se les ve de pasar de la primera ronda.

En primer lugar, desde que se conoció que quedó alojado en el grupo F, se dijo que el cuadro embajador había sido el más afectado por el sorteo, luego de quedar en el ‘grupo de la muerte’. Este comparte con históricos sudamericanos, como Peñarol, de Uruguay, y Defensa y Justicia, de Argentina, quien hace un par de años se quedó con el certamen internacional.

Ahora bien, la lectura a cómo será la disputa de esta primera fase en ambos torneos no solo estuvo a cargo de la prensa colombiana. También, desde Argentina revisaron la suerte de los equipos cafeteros, en especial de Deportes Tolima, y hubo un menosprecio que llegó a indignar algún sector del balompié colombiano por la manera en la que se habían referido.

El periodista que generó el malestar fue Pablo Carrozza, quien acostumbra a entregar conceptos con cierto ‘picante’ que terminan dando pie a la controversia y la polémica. En las intervenciones sobre los seis equipos de la Liga Betplay, arrancó diciendo sobre el ‘poderoso’: “El DIM tiene más historia, el DIM es más complicado y puede llegar a ser uno u otro… O Nacional o el DIM, va a estar ahí el Grupo B”.

Aunque en principio fue benévolo un equipo de Colombia, posteriormente, se metió de frente con el nivel del fútbol nacional y ahí fue cuando dio pie al malestar: “Con todo respeto, Venezuela y Colombia están muy, pero muy lejos, tienen muchas plazas dentro de la Copa. Sería bueno que empiecen a tener menos plazas esos países. Que sea la Copa continental de Sudamérica…”.

Ya con esto dicho, ahondó sobre un club en especial al que confundió de nacionalidad: “Y Deportes Tolima, me confundo si es de Colombia o de Venezuela, creo que es de Colombia”.

Sin saber si lo dijo de manera sensata o para crear discordia, agregó: “Como me pasaba con el Cúcuta, que no sabía si era de Colombia o de Venezuela, creo que Cúcuta jugó de local en Venezuela un partido. Con Tolima me pasa eso…”.

Colombianos en Libertadores y Sudamericana

La disputa de la Copa Libertadores para los clubes colombianos empezará la semana del 5 de abril y se prolongará hasta el 28 de junio. Cabe recordar que clasifican los dos primeros de cada grupo, mientras que el tercero jugará playoffs de octavos de final en Sudamericana ante los segundos de ese campeonato.

Grupo B: Nacional (U), Internacional, Metropolitanos, Medellín.

Grupo F: Boca Juniors, Colo Colo, Monagas, Deportivo Pereira.

Grupo H: Olimpia, Atlético Nacional, Melgar, Patronato.

Por su parte, la Copa Sudamericana tendrá las mismas fechas que el otro torneo de Sudamérica antes mencionado. Aquí, el onceno que más obligaciones tiene es Santa Fe, único equipo colombiano consagrado en este torneo.

Grupo D: São Paulo, Tolima, Tigre, Puerto Cabello.

Grupo F: Peñarol, Defensa y Justicia, América Mineiro, Millonarios.

Grupo G: Santa Fe, Universitario, Goias, Gimnasia.