Deportivo Pereira recibe un duro golpe: uno de sus referentes no podrá jugar la Libertadores; esto es lo que se sabe de su lesión

Deportivo Pereira recibió una mala noticia previo al duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, y es que no podrán contar con una de sus fichas en el compromiso debido a una lesión.

Vale anotar que los clubes colombianos no habían podido lograr sus mejores presentaciones en ediciones anteriores. El último que había logrado dicho paso había sido Nacional cuando quedó campeón.

Baja en Deportivo Pereira previo al duelo ante Palmeiras por la Libertadores

Ind del Valle vs. Pereira - Copa Libertadores | Foto: AFP

Infortunadamente, Larry Angulo, quien se adjudicó el tanto contra Independiente del Valle, que le dio el paso a los ‘matecañas’ a la siguiente fase del torneo, no podrá estar en los compromisos, de ida y vuelta, contra Palmeiras por una lesión que lo aleja de las canchas.

“Esto es muy preocupante y lo digo por el tema de preparación física, pues algo está pasando, no puede ser casualidad, tantas lesiones. Y no me digan que es por la cantidad de partidos”.