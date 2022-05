Descartado: técnico que sonaba para la Selección Colombia confirmó su nuevo equipo

Durante las últimas semanas, mucho se ha hablado sobre el que será el técnico reemplazante de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia. Un sinnúmero de nombres han llegado a la Federación Colombiana de Fútbol que se ha mantenido cautelosa con el tema y aguardará el momento para elegir el nuevo timonel de cara a las Eliminatorias al Mundial del año 2026.

Tanto del extranjero, como de lo local, han sido los estrategas que han sondeado para llegar al banquillo Tricolor. Sin embargo, ya varios han cerrado la puerta a esta opción, debido a los compromisos que tienen con sus respectivos equipos en este 2022. Y aunque hay otros que han dado sus argumentos para vestir los colores, la decisión final recaerá en la FCF.

Colombia no pudo conseguir el anhelado cupo después de vencer a Venezuela. - Foto: Getty Images

Ahora bien, en los últimos días, un estratega parecía tomar la ventaja con respecto a otros en esa carrera por llegar al banquillo de la Tricolor. Sin embargo, este mismo jueves –12 de mayo– la posibilidad de su llegada quedó totalmente descartada tras confirmarse su nuevo equipo.

Se trata de Arturo Reyes, técnico que era uno de los opcionados para arribar al banquillo nacional por sus conocimientos en las divisiones menores y por ser parte del proceso en la selección de mayores. Reyes, que incluso se postuló como la mejor opción, finalmente no llegará, pues su nueva casa será el Barranquilla F. C., equipo donde se inició y fue uno de los que impulsó a jugadores que hoy son figuras.

“Con gran ilusión anunciamos el regreso de Arturo Reyes como director técnico del Barranquilla F. C. luego de 5 años y un importante recorrido como técnico en selecciones nacionales y en el Junior de Barranquilla”, anunció el club en sus redes sociales.

Con gran ilusión anunciamos el regreso de Arturo Reyes como Director Técnico del Barranquilla F.C. luego de 5 años y un importante recorrido como técnico en selecciones nacionales y en el Junior de Barranquilla. pic.twitter.com/TLgINnAAkv — Barranquilla FC (@BarranquillaFC) May 12, 2022

Reyes había sido claro en anteriores ocasiones y aseguró que “dirigir la Selección Colombia es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros. Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro que antes de la fecha con la Fifa estemos encaminados en algún proyecto deportivo”.

El estratega sabe lo que es impulsar futuras promesas. Jugadores como Luis Díaz, Daniel Ruiz, entre otros, pasaron por las filas de Reyes. “Una de las grandes cualidades que tiene Lucho es la facilidad con la que se adapta. Lo vi en la Sub-20 de Barranquilla y hacía cosas impresionantes. No ha necesitado mucho tiempo para ser titular, ahora llegó al Liverpool que es un club que va de acuerdo a sus características. En ese paso por Porto mejoró mucho la toma de decisiones y la definición. Él no tiene techo y está feliz, se le nota”, dijo con respecto al hombre del Liverpool.

Y sobre el volante de Millonarios agregó: “Yo a Daniel (Ruiz) lo tuve en Selección Colombia (Sub-20) y es un jugador que tiene un fútbol alegre y está en pleno crecimiento, no tiene techo, y está siendo bien dirigido. Lo tiene todo para ser importante en la mayores, no tengo duda que en poco tiempo lo vamos a tener en el fútbol internacional”.

Por lo pronto, la Selección Colombia estará comandada por Héctor Cárdenas, técnico interino que dirigirá el amistoso internacional que afrontará la Tricolor en suelo ibérico el próximo 5 de junio ante Arabia Saudita.