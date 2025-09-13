Suscribirse

Desde Barcelona arremeten contra la Selección de España por Lamine Yamal: escándalo en LaLiga

Fue el técnico blaugrana, Hansi Flick, quien se refirió a su estrella.

Redacción Deportes
14 de septiembre de 2025, 2:54 a. m.
Hansi Flick lanzó sablazo a Luis de la Fuente.
Hansi Flick lanzó sablazo a Luis de la Fuente. | Foto: Getty Images

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, arremetió este sábado, 13 de septiembre, contra la selección española después de que Lamine Yamal fuera descartado por lesión en el partido de LaLiga ante el Valencia, después del parón internacional.

El atacante de 18 años no entrenó con los vigentes campeones de España debido a un problema en la ingle antes del partido del domingo, y también es duda para el partido frente al Newcastle en la Liga de Campeones el jueves.

Lamine Yamal reacciona luego del gol del Rayo Vallecano contra Barcelona
Lamine Yamal, baja en Barcelona. | Foto: AP

Yamal jugó los dos partidos de España contra Bulgaria y Turquía la semana pasada, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

“Tiene molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle”, dijo Flick en rueda de prensa.

Visiblemente molesto por esta situación, el técnico alemán no dudó en criticar al seleccionador español, Luis de la Fuente: “Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, jugó 79 y 73 minutos (ante Bulgaria y Turquía)”, criticó.

“Eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene a los mejores del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa”, añadió Flick.

Sobre si había hablado con De la Fuente, Flick señaló que no. “Nos cruzamos un mensaje. No hablo bien español y él no habla bien inglés. Está claro que la comunicación podría mejorar”, precisó.

“He estado en una selección y sé lo que cuesta este trabajo, pero la comunicación debería ser mejor”, apuntaló.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección España.
Mazazo desde Barcelona a Luis de la Fuente. | Foto: Europa Press via Getty Images

Flick confirmó que el neerlandés Frenkie de Jong tampoco jugará contra el Valencia, aunque si confirmó que el centrocampista Marc Bernal está listo para regresar al equipo por primera vez desde que sufrió una lesión en la rodilla hace nueve meses.

El Barcelona disputará el duelo en el estadio Johan Cruyff, donde habitualmente juega el equipo femenino y las categorías inferiores, y que cuenta con una capacidad para 6.000 personas porque el Camp Nou, en obras de renovación, aún no está disponible para ser reabierto.

Contexto: Lamine Yamal abre su corazón y destapa detalles de su infancia: “Yo me críe ahí”

“Hablé con los jugadores, los capitanes, y dijeron que no nos afectará”, afirmó Flick.

“Cuando juguemos en el nuevo Camp Nou, (con capacidad para) 105.000, tal vez sea un poco diferente a jugar en el Johan. Como dije antes, no es una excusa, no la usaré, el Valencia también tiene que jugar en este estadio”, concluyó.

*Información de AFP

Hansi Flick Lamine YamalF.C. BarcelonaSelección EspañaLaLiga

