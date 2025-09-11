Suscribirse

Lamine Yamal abre su corazón y destapa detalles de su infancia: “Yo me críe ahí”

La joya del FC Barcelona habló en el podcast Resonancia de Corazón.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 3:56 a. m.
Lamine Yamal, a sus 18 años, es uno de los grandes jugadores del mundo en la actualidad. Su magia fue valorada desde muy pequeño y Barcelona lo hizo debutar a temprana edad por su talento.

Pero aunque su actualidad y la de su familia es buena, su niñez no fue para nada fácil. Sobre su infancia, el mismo jugador habló y varias de sus declaraciones se han viralizado.

Contexto: A Lamine Yamal lo hicieron destapar la maleta en plena calle: testigo grabó y reveló la razón

Primero, señaló cómo llegó su abuela a territorio español. También la forma en que sus padres se terminaron conociendo. A su vez, comentó los detalles de su crianza.

Mi abuela llegó sola a España desde Marruecos, colándose en un autobús. Fue la primera en llegar. Empezó a trabajar para que mi padre pudiera venir. Mi madre vino con mi abuela desde Guinea“, expresó, en palabras recogidas por As España.

“Mis padres se conocieron en Barcelona y empezamos a vivir en una residencia de más padres jóvenes. Yo me críe ahí, era como un comedor donde nos daban comida a todos. Luego siempre hemos vivido en alguna habitación que dejaban amigos, hasta que se separaron mis padres”, añadió.

Lamine Yamal también hizo referencia al cambio de vida que ha tenido, así como el profundo amor que le tiene a su madre. Aprecia la tranquilidad que el fútbol les ha dado.

Contexto: Así fue la ‘pelea’ entre Lamine Yamal y Lewandowski en pleno entrenamiento con Barcelona: todo quedó en video

“Venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio. Veo a mi madre feliz, que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera querido, que mi padre está tranquilo en su casa, que mi abuela también. Mi madre es mi reina, es lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir”, manifestó.

En el pódcast, la figura de la selección de España también opinó del racismo en el fútbol. Son muchos los jugadores a nivel mundial que en varios partidos han sufridos actos racistas.

“¿Has visto alguna vez a algún negro llamar a alguien blanco por la calle? No, porque tenemos dos dedos de frente. Entonces son algunas personas que no sé qué les habrán dado de pequeños, pero se han quedado un poco mal. No me preocupa", aseguró.

Por último, entre otras cosas más, habló del apuñalamiento que hace un tiempo sufrió su papá. “Estaba en el coche, venía de comprar ropa. Estaba con mi primo. Me llama mi prima y me lo cuenta. Me empiezan a llegar llamadas y en ese momento yo era un niño. Lo primero que hago es bajarme del coche e intento ir a la estación de tren para ir a Mataró, pero yo ahí ya era futbolista”, sentenció.

