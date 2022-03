“Deslumbrante”, Liverpool dedica llamativo video a Luis Díaz

Luis Díaz sigue siendo el hombre del momento en Inglaterra, el colombiano logró su segundo tanto en la temporada el pasado fin de semana en el juego del Liverpool ante Brighton, además de ser baluarte fundamental en la victoria de los suyos que los puso más cerca de la punta.

Con una calificación de 7,4 puntos, Díaz fue una de las figuras del encuentro de Premier League. Con un gol anotado, sumado a dos remates a puerta, y 76 % de pases efectivos, el colombiano nuevamente fue elogiado por la prensa británica que cada jornada dedica un espacio especial para el atacante que llegó para esta temporada del Porto.

No obstante, en su club también están fascinados con su actuación y es por eso que en las últimas horas decidieron dedicar un emotivo y llamativo video donde hicieron un seguimiento de sus movimientos en el terreno de juego durante los noventa minutos.

“Deslumbrante”, fue el título de la grabación publicada por los Reds en el que resaltan las cualidades de Díaz, además de su gol, el cual se dio en la primera parte y en el que sufrió un fuerte golpe del portero rival.

Mire la dedicatoria

Después de anotar su segunda diana en esta temporada, el técnico alemán, Jürgen Klopp lo elogió, como ya es costumbre. “No puedo decir nada, solo lo vi una vez. No lo he vuelto a ver, así que no sé si es roja. Es un buen ejemplo de los problemas de VAR que todavía tenemos. Si todo el mundo me pregunta sí fue una roja, sabes que probablemente lo fue”, expresó Klopp de entrada refiriéndose al golpe que sufrió el colombiano.

Sobre Díaz, dijo que es “un muy buen jugador”, quien se ha adaptado de la mejor manera aunque no sabe hablar muy bien inglés. “Tenemos algunos muchachos que hablan español y portugués, y eso ayuda. Chicos como Thiago lo han tomado bajo su protección, pasa mucho tiempo con Harvey Elliott”, agregó.

Aunque “no es fácil contratar a alguien durante el mercado de invierno”, Jürgen Klopp aseguró que Luis Díaz está jugando así como lo hacía en el Porto de Portugal, “exactamente como queremos que juegue aquí”.

Pero como en el fútbol no se deben conformar para seguir sumando objetivos, el entrenador también hizo una recomendación para que el atacante colombiano mejore en cada una de sus líneas: “Tiene que adaptarse defensivamente en momentos, pero puede llevar el balón”.

Luis Díaz previo al golpe sufrido por el portero del Brighton. - Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Tendrá cámara exclusiva

Los partidos de Díaz en el Liverpool también tienen gran repercusión en Latinoamérica, razón por la cual ESPN ha hecho la gestión para poner una cámara exclusiva que seguirá todos los movimientos del colombiano en el próximo partido, este miércoles visitando al Arsenal en el Emirates Stadium, partido que había sido aplazado hace un par de semanas por la disputa de la final de la Copa de la Liga, aquella en la que los de Jürgen Klopp le ganaron al Chelsea por la vía de los penales.

‘Luis Díaz Cam’ es la propuesta del canal internacional para seguir de cerca los pasos del colombiano en un partido clave para acercarse al Manchester City en la punta de la Premier League. Este contenido está dirigido únicamente para los usuarios de Star +, plataforma de streaming lanzada a mediados del año pasado, que incluye películas, series y eventos en vivo como ciclismo, fútbol, tenis, entre otras disciplinas deportivas.

El partido, con la señal convencional desde Londres, no será transmitido en vivo a través de ESPN, puesto que a la misma hora se estarán disputando las últimas dos llaves de octavos de final en la Champions League.

El compromiso sí se podrá ver por la plataforma anteriormente mencionada desde las 3:15 p. m. (hora de Colombia).