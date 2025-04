Destapan futuro de Kevin Mier: dan el campeón de Champions League que lo ficharía pronto

“De Mier han sonado Bayern, Manchester United. Cruz Azul sabe que va a llegar algo por él. No lo va a soltar por menos de 15 millones de dólares , pero tiene claro que están dispuestos a negociar, sobre todo pensando en una segunda venta”, contó Adrián Esparza.

A pesar de esto, la información que se maneja en suelo cafetero tendría un histórico más -no mencionado en México-, que estaría más cerca que cualquier otro de quedarse con Mier.

Según lo expuesto por Vélez en su programa de Palabras Mayores: “Mier ya está para dar el salto y hablan de tres equipos, pero yo estas cosas no las creo hasta que no haya papelito. Pero haciendo eco a ese humo, yo creo que solo dos de esos podrían ser y uno de esos en particular", dijo llamando a la prudencia.