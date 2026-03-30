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Didier Deschamps sorprende con su charla técnica tras derrotar a Colombia: intimidad francesa vio a la luz

Deschamps no se dejó llevar por la victoria; al contrario, pidió humildad a los suyos de cara a lo que viene en el Mundial 2026.

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Redacción Deportes
30 de marzo de 2026, 8:31 p. m.
La charla técnica de Didier Deschamps tras derrotar a la Selección Colombia.
La charla técnica de Didier Deschamps tras derrotar a la Selección Colombia. Foto: X - @equipedefrance.

La Selección de Francia publicó un video en sus redes sociales oficiales. Se trata de la charla técnica que dio el entrenador Didier Deschamps tan pronto acabó el partido contra Colombia, donde les bleus acabaron ganando por 3-1 en el Northwest Stadium.

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A pesar de ganar con claridad ante Colombia, Deschamps sorprendió con las palabras que les dio a sus dirigidos. Esta estuvo enfocada en el Mundial 2026 -en el cual Francia es uno de los favoritos-, teniendo como pilares la humildad y el foco en lo positivo.

No es para menos. Además de derrotar a Colombia, Francia se impuso sobre Brasil en el primer juego amistoso. Les bleus fueron campeones del mundo en 2018 y para 2022 llegaron a la gran final, por lo que es la tercera vez consecutiva que parten con grandes chances de imponerse en la cita orbital.

“Bravo a todo el grupo. No ha sido fácil hoy, pero han hecho lo necesario. Creo que todos quieren estar aquí en la próxima. Más allá de los resultados, que son lo esencial, porque es la única verdad que importa en el campo, el espíritu general está aquí”, afirmó Deschamps.

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Y agregó: “Eso es muy importante también, porque tenemos que pasar mucho tiempo juntos. Y lo haremos lo más largo posible. La calidad, sí, la tienen”.

Fue justo ahí cuando les hizo un llamado: “Hay que mantenernos lúcidos y con humildad, chicos. Va a ser luchado. ¿Ambición? Sí“.

No fue ajeno a que varios de sus futbolistas tienen por delante competencias de alto nivel. Sin ir muy lejos, la estrella Kylian Mbappé afronta con Real Madrid el cierre de la temporada tanto en LaLiga de España como en Champions League.

Didier Deschamps habló en rueda de prensa sobre Colombia

“Terminando en el tercer puesto en la clasificación (eliminatorias sudamericanas) ya significa mucho. Tiene todo para hacerlo bien en el Mundial, tengo mucho respeto para el entrenador”, dijo Deschamps, sobre la Selección Colombia, en rueda de prensa.

Y añadió: “No conozco totalmente a todos los jugadores; jugar dos partidos en tres días no es fácil a nivel físico (...) Creo que Colombia va a ser un equipo que cuenta para el Mundial”.

Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia.
Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia. Foto: Getty Images
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La Selección Colombia comparte el grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre El Congo y Jamaica. Por su parte, Francia está en la zona I con Senegal, Noruega y quien se imponga del repechaje entre Bolivia e Irak.