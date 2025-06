Dimayor cambia todo para la fecha 6 de cuadrangulares: nuevo horario por crucial razón

En principio, el partido entre América de Cali e Independiente Medellín (grupo A), en el estadio Pascual Guerrero, estaba programado para el jueves 19 de junio a partir de las 6:00 p.m. Ahora quedó para ese mismo día, pero arrancará a las 8:15 p.m. , a la par que el Millonarios vs. Santa Fe por la sexta fecha del grupo B.

| Foto: Medellín vs América - Atanasio Girardot - Fecha 1 Cuadrangulares - Fotógrafo: David Jaramillo.

Medellín vs. América tuvo un crucial cambio de horario. | Foto: Medellín vs América - Atanasio Girardot - Fecha 1 Cuadrangulares - Fotógrafo: David Jaramillo.

También hubo cambios en los otros dos partidos que se jugarán, pero que no tendrán implicación directa en la tabla de posiciones de los cuadrangulares. Sin embargo, donde sí tendrán relevancia es en la reclasificación.

Deportes Tolima vs. Junior (grupo A) se iba a jugar a las 6:00 p.m. en Ibagué. Ahora se adelantó dos horas y la pelota rodará a partir de las 4:00 p.m. Por otro lado, Once Caldas vs. Nacional (grupo B) se jugaría a las 8:15 p.m., y ahora será a las 6:05 p.m. Todos a desarrollarse el jueves 19 de junio.