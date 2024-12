Reacciones de los protagonistas del encuentro

Efraín Juárez: “La realidad es que nosotros nos dedicamos, en primera persona, a entrenar un equipo de fútbol, y mis jugadores a jugar. Desde el día que estamos aquí con mi cuerpo técnico, y que el club me ha dado la confianza de estar al frente de estos grandes seres humanos y extraordinarios futbolistas, todo lo que dije el primer día lo he cumplido. Y no solo yo, porque yo no soy nadie”.