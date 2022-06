Dimayor dio una respuesta contundente a Deportes Tolima por el caso Gio Moreno

La final del fútbol colombiano en el primer semestre de 2022 ha tenido diversas aristas, la primera y la más importante ha sido el enfrentamiento de dos equipos que ya se habían chocado en esta instancia, dejando como vencedor y de manera sorpresiva al Deportes Tolima en 2018, lo que abría en la previa del nuevo duelo la posibilidad de que esta fuera la revancha para los verdes.

Ahora bien, desarrollado el primer juego de la final que se llevó Atlético Nacional por 3-1, resta el juego de vuelta para determinar el nuevo campeón del balompié nacional. Sin embargo, extradeportivamente hay una atenuante que puso en cuestión el cuadro pijao desde la noche del pasado miércoles, 22 de junio, y que podría beneficiarlo de cara al desenlace del resultado final.

Se trata del caso Gio Moreno y la decisión por parte de la Dimayor de “suspender parcialmente la ejecutoriedad de la sanción impuesta a Giovanni Moreno”, que tenía una duración de dos fechas y de las cuales debería pagar aún una en el primer juego de la final, producto de unos actos indebidos durante los cuadrangulares finales ante Millonarios.

Atlético Nacional tendrá todos sus ídolos disponibles para buscar la estrella 17 - Foto: Dimayor

Así las cosas, de manera sorpresiva y conociendo la decisión del organismo rector en el FPC, Deportes Tolima antes del pitazo inicial de la primera final se pronunció, lo hizo cuando ya se había desarrollado el primer tiempo del juego de ida en Medellín. Allí, en el entretiempo, los pijaos usaron las redes sociales para asegurar que jugaban el partido en medio de una protesta.

“Deportes Tolima informa a la opinión pública que está jugando bajo protesta por la irregular alienación del jugador de Atlético Nacional, Giovanni Moreno. Su inclusión es contraria a todos los reglamentos del campeonato”, expresaron en primera medida.

A su vez, aseguraron que los puntos en el juego de la primera final independiente del resultado, serían pedidos por la institución de Ibagué: “Respetamos las decisiones de los tribunales deportivos y estamos seguros de la contundencia de nuestros argumentos, por lo que no solo denunciamos, sino que pedimos las sanciones y puntos que contempla el reglamento a nuestro favor”.

“La institucionalidad y seguridad jurídica debe prevalecer y la vamos a recuperar”, complementaron.

La gran polémica por este caso no se detuvo ahí, pues en horas de la tarde de este jueves 23 de junio, el cuadro de Ibagué paso de castaño oscuro los hechos, emitiendo otro documento en el que se emiten las razones de su protesta y el llamado al Comité para actuar en función de la normatividad de la Liga.

Aunque el documento expuesto por el equipo de Ibagué podía ser la clave para que la final tomara otro rumbo, la Dimayor se puso al tanto y durante la tarde de este viernes 24 de junio ha tomado una decisión drástica, además de definitiva para el caso, sentenciando que cierra y archiva el caso, trasladando a que el resultado del juego definitivo sea el que dictamine la gran final del fútbol nacional en la apertura del 2022.

Conoce la Resolución No. 037 de 2022, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve:

👉Todos los detalles en nuestro link 👇https://t.co/NgIDPpl26g pic.twitter.com/QphQGP6MvT — DIMAYOR (@Dimayor) June 24, 2022

Resolución de Dimayor al caso Gio Moreno

“Con base en lo anterior, el Comité Disciplinario del Campeonato:

Resuelve:

1. No acceder a la solicitud efectuada en el recurso de reposición interpuesto por Deportes Tolima en contra de la Suspensión de Ejecutoriedad de Sanción contra Giovanni Moreno del registro de Atlético Nacional, contenida en la Resolución número 036 de 2022.

2. No conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión por no acreditarse ninguna de los supuestos establecidos en el inciso 2, artículo 171 del CDU de la FCF. Y, por lo tanto, se rechaza por improcedente el recurso de apelación y no se le dará trámite.

3. Cerrar y Archivar el presente procedimiento instaurado por Deportes Tolima”.

Explica detalladamente la misiva de la Dimayor.