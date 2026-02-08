Deportes

Doblete de Luis Díaz al Hoffenheim: asociación con Olise dejó una joya de gol para Bayern Múnich

Por duplicado para Luis Díaz para Bayern Múnich: magistral el guajiro ante Hoffenheim por Bundesliga.

Redacción Deportes
8 de febrero de 2026, 6:05 p. m.
Doblete de Luis Díaz ante Hoffenheim
Doblete de Luis Díaz ante Hoffenheim Foto: Getty Images

Dos goles para Luis Díaz en el partido ante Hoffenheim. Está imparable el colombiano con Bayern Múnich, y lo ratifica este domingo, 8 de febrero, por la jornada 21 de la Bundesliga alemana.

El segundo tanto de Luis Díaz, ante Hoffenheim, fue a los 62′ de partido. El guajiro conectó una jugada magistral, con protagonismo de Michael Olise, y puso el 4-1 del partido a favor del Bayern Múnich en su estadio.

Fue el tanto de la tranquilidad para Bayern Múnich, que tiene a Luis Díaz como la gran figura del partido ante Hoffenheim. Dos goles del guajiro, dos penales provocados e hizo expulsar a un jugador rival.

El primer gol de Luis Díaz ante Hoffenheim fue en el ocaso del primer tiempo, y significó el 3-1 con el que Bayern Múnich se fue al descanso en el Allianz Arena. La estrella de la Selección Colombia recibió una asistencia perfecta de Harry Kane, y acabó dejando inmóvil al portero rival, Oliver Baumann.

Egan Bernal, campeón nacional de ruta 2026: brillante desempeño defendiendo el título

Triplete de Luis Díaz acabó con el Hoffenheim: la Bundesliga se rinde a los pies del Bayern Múnich

Gol de Luis Díaz dejó paralizado al portero del Hoffenheim: magistral jugada del Bayern Múnich

Decisión de Vincent Kompany sobre Luis Díaz: inquietud en Bayern Múnich por tropiezos en Bundesliga

Lo que debe saber para el Super Bowl LX: ¿cuánto dura el partido y cómo es el puntaje?

Escalofriante caída de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno: la sacaron en helicóptero

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Esposa de Luis Díaz causó revuelo al lucir millonario bolso; su precio no pasó desapercibido

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Los sueldazos de las estrellas: cuánto ganan Luis Díaz en Bayern Múnich y James en su nuevo equipo el Minnesota United FC

El partidazo de Luis Díaz se da en un contexto retador para Bayern Múnich. Venía de dos partidos sin conocer la victoria, por Bundesliga, y Borussia Dortmund empezaba a ganar y recortarle distancia en la tabla de posiciones.

Vincent Kompany sigue confiando en Lucho, que se convirtió en su fichaje estrella y la prueba es el juego que desarrolló ante Hoffenheim este domingo. Los hinchas en Alemania no hacen sino destacar la actuación del colombiano.

Golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Hoffenheim.
Celebra Luis Díaz con magistral actuación ante Hoffenheim. Foto: Getty Images

Hasta su doblete, Luis Díaz tuvo participación en todos los goles que encajó Bayern Múnich ante Hoffenheim, ya sea por anotación o por aporte de alguna manera. El nivel del guajiro lo pone como uno de los mejores en su posición a nivel global, algo que acaba alegrando en la Selección Colombia a falta de cuatro meses para que arranque el Mundial 2026.

