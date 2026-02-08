Doblete de Luis Díaz al Hoffenheim: asociación con Olise dejó una joya de gol para Bayern Múnich

Dos goles para Luis Díaz en el partido ante Hoffenheim. Está imparable el colombiano con Bayern Múnich, y lo ratifica este domingo, 8 de febrero, por la jornada 21 de la Bundesliga alemana.

El segundo tanto de Luis Díaz, ante Hoffenheim, fue a los 62′ de partido. El guajiro conectó una jugada magistral, con protagonismo de Michael Olise, y puso el 4-1 del partido a favor del Bayern Múnich en su estadio.

POR AFUERA, POR EL MEDIO, POR DONDE QUIERAS, ACÁ LO TENÉS AL GUAJIRO: ¡NUEVO GOL DE LUCHO DÍAZ ANTE HOFFENHEIM!





Fue el tanto de la tranquilidad para Bayern Múnich, que tiene a Luis Díaz como la gran figura del partido ante Hoffenheim. Dos goles del guajiro, dos penales provocados e hizo expulsar a un jugador rival.

El primer gol de Luis Díaz ante Hoffenheim fue en el ocaso del primer tiempo, y significó el 3-1 con el que Bayern Múnich se fue al descanso en el Allianz Arena. La estrella de la Selección Colombia recibió una asistencia perfecta de Harry Kane, y acabó dejando inmóvil al portero rival, Oliver Baumann.

¡Y CLARO, LUCHO, VOS NO PODÍAS SER MENOS! Exquisita definición de Luis Díaz para un nuevo gol de Bayern Munich ante Hoffenheim.





El partidazo de Luis Díaz se da en un contexto retador para Bayern Múnich. Venía de dos partidos sin conocer la victoria, por Bundesliga, y Borussia Dortmund empezaba a ganar y recortarle distancia en la tabla de posiciones.

Vincent Kompany sigue confiando en Lucho, que se convirtió en su fichaje estrella y la prueba es el juego que desarrolló ante Hoffenheim este domingo. Los hinchas en Alemania no hacen sino destacar la actuación del colombiano.

Celebra Luis Díaz con magistral actuación ante Hoffenheim. Foto: Getty Images

Hasta su doblete, Luis Díaz tuvo participación en todos los goles que encajó Bayern Múnich ante Hoffenheim, ya sea por anotación o por aporte de alguna manera. El nivel del guajiro lo pone como uno de los mejores en su posición a nivel global, algo que acaba alegrando en la Selección Colombia a falta de cuatro meses para que arranque el Mundial 2026.