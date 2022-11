DT de Polonia defendió a Lewandowski por el penal errado ante México; recordó que lo mismo le pasó a Maradona

Robert Lewandowski tuvo para marcar un hito más en su carrera deportiva y darle el triunfo a Polonia sobre México, pero los buenos delanteros también fallan. Desde el punto penal, en el primer partido de ambas selecciones en Qatar, pateó la esférica sin colocación y el guardameta Guillermo Ochoa lo atajó. El cronómetro marcaba el minuto 57.

Lewandowski se tomó la cabeza una vez erró el penal que él mismo fabricó, porque hubiese podido ser su primer gol en una Copa Mundo y le habría dado los primeros tres puntos en este certamen a su selección. Pese al fallo, el director técnico de Polonia, Czeslaw Michniewicz, lo alentó.

Que hasta los goleadores más letales también fallan no es una frase de cajón. El mismísimo Diego Armando Maradona, para muchos el mejor jugador de la historia, también falló en cobros desde los 12 pasos y el DT europeo lo recordó.

En conferencia de prensa una vez terminó el compromiso –el segundo del Grupo C– el entrenador fue preguntado por lo ocurrido con Robert Lewandowski y sustentó que Maradona también erró un penal en un Mundial, el de Italia 1990, ante Yugoslavia por los cuartos de final.

“Estas cosas a veces pasan, hay jugadores excepcionales que fallan penales, Maradona, por ejemplo”, dijo. Luego comentó: “Estuvo practicando penales ayer, nunca los falló, pero esto pasa”.

Czeslaw Michniewicz también comentó que, si bien conversó con el delantero del Barcelona sobre lo ocurrido, no es quién para decirle cómo superar lo que pasó. Lewandowski además carga con el peso de no haber marcado gol en el otro Mundial que disputó, Rusia 2018, en el que se enfrentó a la Selección Colombia en fase de grupos.

“He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, cuando fallas un penal y el partido no acaba en victoria. La verdad estaba muy emocionado. Tenemos un monitor en el vestuario donde vio la repetición. No voy a decirle lo que tiene que hacer, él sabrá cómo lidiar con ello, porque nosotros sabemos que es alguien que nos ayudará en este torneo”, agregó.

En diálogo con los medios de comunicación Lewandowski no ocultó su frustración tras lo ocurrido en el encuentro ante los mexicanos: “Ha sido un partido bastante complicado. Es una pena que no marcáramos el penalti. No hubo muchas oportunidades ni de un lado ni del otro. Tenemos distintas sensaciones, pero el empate nos deja con posibilidades. Los jugadores no escatimaron nada, estuvieron concentrados y dieron un extraordinario esfuerzo”.

Además, como buen líder, asumió su responsabilidad. “Hoy he fallado. Es una pena. Duele, pero tenemos que mirar al próximo partido para ganar y conseguir los tres puntos. El partido fue muy igualado. Valoramos este punto, pero por otro lado es una pena porque tuvimos el penal”, precisó.

El próximo partido de la selección de Polonia será el sábado 26 de noviembre, a las 9 a. m. (hora colombiana) ante Arabia Saudita, en apariencia la ‘cenicienta’ del grupo, pero con la motivación en alto por haber derrotado a Argentina dos tantos uno con verdaderos golazos. Aunque el partido no estuvo exento de polémicas por los tres tantos que el VAR le anuló a la Albiceleste, dos a Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Los mexicanos, por su parte, se enfrentarán ante una Argentina urgida de una victoria para avanzar a cuartos de final y de goles que le ayuden a cobrar la dignidad. El debut en la Copa Mundo de los dirigidos por Liones Scaloni fue señalado por un sector de la prensa deportiva como papelón y jugadores como Rodrigo de Paul fueron el centro de las críticas.