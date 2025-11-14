Duro cruce de jugador del Junior y periodista: cantada de tabla a la cara quedó en video

De manera ideal acabó Junior de Barranquilla la participación en la fase regular de Liga BetPlay 2025-II, ante Atlético Nacional.

Si bien todo se pensaba que era alegría en el camerino de los rojiblancos por su paso a las finales, a uno de los jugadores se le vio sumamente molesto en zona mixta.

Al parecer, una crítica o señalamiento de un periodista hizo que el paraguayo, Javier Báez, se mostrara sumamente molesto.

‼️ “TU COLEGA ME DIJO QUE SOY UN LADRÓN Y UN VENDE HUMO.”



“Que vine a Junior para hacer caja. El hecho que tenga un micrófono no quiere decir que puede faltarme el respeto.”



😳🔥 El fuerte cruce de Javier Báez con un periodista en zona mixta. pic.twitter.com/Gj2s0rmBg7 — Toque Sports (@ToqueSports) November 14, 2025

Según lo referido por el jugador, a este lo tildaron de “ladrón” y “vendehumo”, lo que generó su reacción pidiendo que le grabaran la respuesta que iba a dar.

“Yo no soy ningún ladrón, que el hecho que él tenga un micrófono no es que puede decir lo que quiera”, confrontó a pocos metros de los micrófonos y cámaras.

Sacando a la luz sus cifras en Junior negó todo lo que se pudo estar diciendo: “Primero, que no estoy para retirarme, gracias a Dios; y segundo, que voy 46 partidos”.

Javier Báez rechazando con fortaleza un balón ante Atlético Nacional | Foto: Colprensa

“Y después no le bastó con eso, y en un tono burlón, dijo que yo era un vende humo y jugaba por las arengas”, agregó completamente molesto.

Sobre esa palabra que cayó tan mal, este se negó a aceptarla: “Yo no soy ningún vende humo, porque ahí no me ven cada vez que hago un corte hacerle gestos a la tribuna o a mis compañeros”.

Haciendo vale su carrera profesional sacó un dato que lo avala: “Y tampoco juego por las arengas, tuve 32 entrenadores y jugué con 31″.

Ya para irse volvió a reiterar sobre el respeto que espera tengan de él a la hora de hacer críticas: "El hecho de que tengan un micrófono no quiere decir que me falten al respeto”.

Este altercado se viralizó en redes sociales, donde hubo reacciones por parte de usuarios de plataformas como X, que estuvieron del lado de Báez.

Afición de Junior apoya a Báez

En los comentarios del video difundido por Toque Sports, una gran cantidad de usuarios defendieron el trabajo del paraguayo en Junior de Barranquilla.

“Toda la razón a Báez puede ser lo que sea malo, regular, pero decir que llegó a robar o vender humo es totalmente para hacer mal ambiente al equipo, el man es el que más ganas mete en el equipo, para la muestra la última jugada con Teo”, citaron de una jugada puntual ante Atlético Nacional.

Se puede discutir su nivel y sus falencias dentro del campo pero el man si me parece un jugador honesto, no siento que haya venido a robar — J (@Jechu1209) November 14, 2025

Eso sí es barro, ni Edgar Perea con todos sus pergaminos ofendió un jugador del junior, si se la montaba como a Méndez, pero tampoco así. Ahora con las redes cualquiera coge un micrófono y ya se cree comentarista, antes había que llevar los cables primero antes de comentar. — Alex Macias Lopez (@alex28malop) November 14, 2025

“Eso sí es barro, ni Edgar Perea con todos sus pergaminos ofendió un jugador del junior, si se la montaba como a Méndez, pero tampoco así. Ahora con las redes cualquiera coge un micrófono y ya se cree comentarista, antes había que llevar los cables primero antes de comentar”, comentó otro sobre los juicios de la prensa actual a jugadores.

“Se puede discutir su nivel y sus falencias dentro del campo, pero el man si me parece un jugador honesto, no siento que haya venido a robar”, acabó diciendo uno.