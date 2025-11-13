Estos son los ocho clasificados a cuadrangulares de Liga BetPlay: listos los dos cupos que faltaban

Este jueves, 13 de noviembre de 2025, se jugó la última jornada del todos contra todos. Fue la decisiva fecha 20 en la Liga BetPlay, misma que definió lo que faltaba de cara a los cuadrangulares: la ventaja deportiva (punto invisible) y los dos cupos que restaban, mismos que se peleaban cuatro equipos.

Así las cosas, este es el panorama con la tabla de posiciones:

Cabeza de serie grupo A (líder): Independiente Medellín

Independiente Medellín Cabeza de serie grupo B (segundo): Deportes Tolima

Deportes Tolima Los ocho clasificados completos: Medellín, Tolima, Nacional, Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Santa Fe y América de Cali.

Resultados de la fecha 20

Santa Fe 1-0 Alianza F.C.

Llaneros 0-3 Envigado

Águilas Doradas 1-2 Deportes Tolima

Unión Magdalena 2-0 Fortaleza

Junior 2-1 Atlético Nacional

Independiente Medellín 3-0 América de Cali

Deportivo Cali 1-1 Once Caldas

Deportivo Pasto 3-0 Atlético Bucaramanga

Durante la fecha 20 se movió la tabla de posiciones principalmente porque Independiente Medellín no tuvo piedad con América de Cali y lo dejó al borde del abismo. Atlético Nacional no pudo dar el golpe en Barranquilla y Junior le quitó el punto invisible. Mientras que Deportes Tolima hizo la tarea y se quedó con la ventaja deportiva.

Fortaleza pinchó en Santa Marta con el descendido Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga fue un desconocido tras caer goleado ante Deportivo Pasto. Santa Fe superó a Alianza en El Campín y clasificó.

Arranca la recta final en Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2025 llega a su fin y ya hay varios aspectos deportivos definidos desde hace un par de meses atrás. Por ejemplo, el descenso de Envigado y Unión Magdalena al Torneo BetPlay 2026 y que ninguno de ellos dos estará en cuadrangulares.

Otro hecho interesante es que a la par del cierre de la Liga BetPlay, se juega la recta final de la Copa BetPlay. De hecho, los tres equipos que siguen con vida en la copa están instalados en cuadrangulares: Medellín (finalista), Atlético Nacional y América de Cali (semifinalistas).

Además de la gloria deportiva por ser campeón, los clubes clasificados a cuadrangulares saben que en caso de obtener la estrella estarán directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Siempre los torneos Conmebol pintan como un atractivo para los equipos, por el nivel deportivo que implica y por los ingresos que conlleva. Santa Fe, al ser campeón del primer semestre, ya tiene ese mérito.

Por ser campeón en primer semestre de este 2025, Santa Fe ya está instalado en Copa Libertadores 2026. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Varios de los equipos que están en cuadrangulares, también asoman en la parte alta de la tabla de reclasificación. Eso quiere decir que si no alcanzan el objetivo de campeonar, allí podrían encontrar un consuelo.

No deja de resonar la ausencia en cuadrangulares de Millonarios y Once Caldas, quienes en el primer semestre entraron al grupo de los ocho. La irregularidad de ambos les pasó factura y ya piensan en el 2026.