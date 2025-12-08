Deportes
Junior y Nacional definieron el rival de Tolima en la final de la Liga BetPlay: dramática fecha 6 en el grupo A
Deportes Tolima, clasificado a la final desde la quinta fecha, ya tiene rival en la final.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
Emocionante: así terminó siendo la sexta fecha del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll. Este lunes, 8 de diciembre, se jugaron dos partidos en simultáneo:
- América 3 - 2 Nacional (Cali)
- Medellín 2 - 1 Junior (Medellín)
Con esos resultados, Deportes Tolima ya tiene rival en la final de la Liga BetPlay 2025-ll: Junior de Barranquilla, que a pesar de la derrota con Medellín, vio cómo América le dio una mano en Cali, venció a Nacional y lo dejó como líder.
Junior vs. Tolima: la final de la Liga BetPlay 2025-ll
Deportes Tolima, que este lunes cerró con triunfo sobre Fortaleza (1-0) el cuadrangular B, estaba en la final desde la quinta fecha. Ya sabe que su rival en la ronda definitiva será Junior, por lo que pijaos y tiburones pelearán la estrella de navidad.
Junior realmente sufrió el partido de este lunes contra Independiente Medellín. El poderoso lo acabó derrotando, pero desde la previa se sabía que el cuadro barranquillero podía perder siempre y cuando Nacional también perdiera con América, algo que acabó ocurriendo.
Para el poderoso anotaron Brayan León (29′) y José Ortiz (45+10′). En Junior descontó Bryan Castrillón (49′).
El Deportes Tolima quiere la cuarta estrella, mientras que Junior de Barranquilla busca la 11. Final emocionante se divisa de cara a la estrella de navidad.
La ida de la gran final será en Barranquilla, con Junior de local, y la vuelta será en Ibagué con Tolima ante su público.
América derrotó a Nacional y le dio una mano a Junior
Medellín y América eran jueces, pero tanto el poderoso como la mecha querían imponer condiciones. En este caso, los escarlatas les dañaron los planes a uno de sus rivales de toda la vida: Atlético Nacional.
Un total de cinco goles se hicieron presentes en el Pascual Guerrero de Cali. América se impuso por 3-2 y ese resultado dejó sin ningún tipo de opciones al verde de Antioquia.
Los goles de la mecha llegaron gracias a Dylan Borrero (22′, 58′) y Andrés Felipe Román en contra (19′). Para el verde acabaron anotando Alfredo Morelos (31′) y Dairon Asprilla (69′).
Nacional y Medellín se verán por la final de Copa BetPlay
Se acabó el grupo A de los cuadrangulares, el de la muerte para muchos. América se queda ya sin nada en este 2025, Junior va a la final de liga y Antioquia aún tiene una emoción más: la final de la Copa BetPlay 2025.
Entonces, ya sin esperanzas en liga, Nacional y Medellín se verán en un clásico lleno de emociones para hacerse con el trofeo copero.