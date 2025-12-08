Junior y Nacional definieron el rival de Tolima en la final de la Liga BetPlay: dramática fecha 6 en el grupo A

Emocionante: así terminó siendo la sexta fecha del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll. Este lunes, 8 de diciembre, se jugaron dos partidos en simultáneo:

América 3 - 2 Nacional (Cali)

Medellín 2 - 1 Junior (Medellín)

Con esos resultados, Deportes Tolima ya tiene rival en la final de la Liga BetPlay 2025-ll: Junior de Barranquilla, que a pesar de la derrota con Medellín, vio cómo América le dio una mano en Cali, venció a Nacional y lo dejó como líder.

Junior vs. Tolima: la final de la Liga BetPlay 2025-ll

Deportes Tolima, que este lunes cerró con triunfo sobre Fortaleza (1-0) el cuadrangular B, estaba en la final desde la quinta fecha. Ya sabe que su rival en la ronda definitiva será Junior, por lo que pijaos y tiburones pelearán la estrella de navidad.

Junior vs. Tolima por la final de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Izq: Colprensa: Jairo Cassiani / Der: Colprensa: Jorge A Cuéllar

Junior realmente sufrió el partido de este lunes contra Independiente Medellín. El poderoso lo acabó derrotando, pero desde la previa se sabía que el cuadro barranquillero podía perder siempre y cuando Nacional también perdiera con América, algo que acabó ocurriendo.

Para el poderoso anotaron Brayan León (29′) y José Ortiz (45+10′). En Junior descontó Bryan Castrillón (49′).

El Deportes Tolima quiere la cuarta estrella, mientras que Junior de Barranquilla busca la 11. Final emocionante se divisa de cara a la estrella de navidad.

La ida de la gran final será en Barranquilla, con Junior de local, y la vuelta será en Ibagué con Tolima ante su público.

América derrotó a Nacional y le dio una mano a Junior

Medellín y América eran jueces, pero tanto el poderoso como la mecha querían imponer condiciones. En este caso, los escarlatas les dañaron los planes a uno de sus rivales de toda la vida: Atlético Nacional.

Un total de cinco goles se hicieron presentes en el Pascual Guerrero de Cali. América se impuso por 3-2 y ese resultado dejó sin ningún tipo de opciones al verde de Antioquia.

Los goles de la mecha llegaron gracias a Dylan Borrero (22′, 58′) y Andrés Felipe Román en contra (19′). Para el verde acabaron anotando Alfredo Morelos (31′) y Dairon Asprilla (69′).

América venció a Nacional por la sexta fecha de los cuadrangulares finales. | Foto: Colprensa - José Guzmán/El País

Nacional y Medellín se verán por la final de Copa BetPlay

Se acabó el grupo A de los cuadrangulares, el de la muerte para muchos. América se queda ya sin nada en este 2025, Junior va a la final de liga y Antioquia aún tiene una emoción más: la final de la Copa BetPlay 2025.