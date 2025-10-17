Suscribirse

Deportes

Se confirma la primera salida en Junior de Barranquilla para 2026: “No quiero que siga”

Las declaraciones del representante llegaron por sorpresa en pleno campeonato y con el tiquete de cuadrangulares a punto de definirse.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 6:42 p. m.
Junior de Barranquilla perderá una de sus figuras para el 2026
Junior de Barranquilla perderá a una de sus figuras para el próximo año | Foto: Colprensa

Justo después de haber sido eliminados en la Copa Betplay 2025 a manos del América, otra noticia pone a tambalear el rumbo del Junior de Barranquilla hacia los cuadrangulares semifinales.

Guillermo Paiva tiene los días contados como delantero tiburón y su representante anunció que no hay interés en firmar la renovación.

En declaraciones difundidas por el periodista Mariano Olsen, se anunció que Paiva terminará este campeonato con el Junior y luego escuchará ofertas fuera de Colombia.

Contexto: Nicolás Gallo no se salvó tras el polémico penal de Nacional: este es el castigo que le cayó

“Junior de Barranquilla tiene opción de compra con Olimpia, no con Paiva, o sea que va a depender de nosotros y yo no quiero que siga“, aseguró el empresario Regis Marques.

En ese orden de ideas, a Paiva le quedan los cinco partidos del ‘todos contra todos’, la fase de cuadrangulares y una hipotética final si es que clasifican.

Luego de eso partirá caminos hacia nuevos horizontes. “Tengo propuestas mejores de Brasil. No pagaron la comisión del préstamo, raro pues es un club serio”, sentenció Marques.

Baja sensible en Junior

Ante la ausencia de Carlos Bacca por lesión, el atacante paraguayo ha sido habitual titular en el frente de ataque del onceno dirigido por Alfredo Arias.

Guillermo Paiva llegó a Junior en enero de este año en calidad de cedido con opción de compra. Aunque se esperaba que el club barranquillero hiciera un esfuerzo por retenerlo, la negativa de su representante parece poner fin a la historia.

Las palabras de Regis Marques han generado reacciones negativas en la hinchada rojiblanca, que cuestiona el proceder del delantero y su grupo de trabajo.

Contexto: Tabla de reclasificación en Liga BetPlay se movió: Millonarios padece y América respira

El paraguayo estaba en los planes de Arias para el resto del semestre, sin embargo, esta decisión podría cambiar su rol protagónico dentro de la nómina.

Además de Paiva, Junior cuenta en su plantilla con Steven ‘Tití’ Rodríguez como posible alternativa en la posición de delantero centro. Sumado a eso, Bacca regresará el año entrante y podría recuperar su lugar como el titular indiscutible.

En este semestre fue titular en 13 de los 15 partidos disputados. Su balance es de cinco goles y tres asistencias que ayudaron para que el tiburón sea segundo en la tabla de posiciones, solo por detrás del Atlético Bucaramanga.

Guillermo Paiva celebrando un gol con el Junior de Barranquilla
Guillermo Paiva celebrando un gol con el Junior de Barranquilla. | Foto: Colprensa

Adiós a Paiva... ¿y Teo?

Aparte de la situación de Guillermo Paiva, Junior podría perder a Teófilo Gutiérrez. El de La Chinita anunció que no hay avances en la renovación y cambiará de aires en el mes de enero.

Lo cierto es que la hinchada pide que se retire vestido de rojiblanco y la salida de Paiva le abriría un lugar para quedarse, por lo menos, seis meses más.

La decisión se tomará una vez termine el campeonato, pues la dirigencia no quiere perturbar el ambiente positivo y los objetivos trazados para los dos meses que faltan del 2025.

