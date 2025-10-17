Justo después de haber sido eliminados en la Copa Betplay 2025 a manos del América, otra noticia pone a tambalear el rumbo del Junior de Barranquilla hacia los cuadrangulares semifinales.

Guillermo Paiva tiene los días contados como delantero tiburón y su representante anunció que no hay interés en firmar la renovación.

En declaraciones difundidas por el periodista Mariano Olsen, se anunció que Paiva terminará este campeonato con el Junior y luego escuchará ofertas fuera de Colombia.

“Junior de Barranquilla tiene opción de compra con Olimpia, no con Paiva, o sea que va a depender de nosotros y yo no quiero que siga“, aseguró el empresario Regis Marques.

En ese orden de ideas, a Paiva le quedan los cinco partidos del ‘todos contra todos’, la fase de cuadrangulares y una hipotética final si es que clasifican.

Luego de eso partirá caminos hacia nuevos horizontes. “Tengo propuestas mejores de Brasil. No pagaron la comisión del préstamo, raro pues es un club serio”, sentenció Marques.

Baja sensible en Junior

Ante la ausencia de Carlos Bacca por lesión, el atacante paraguayo ha sido habitual titular en el frente de ataque del onceno dirigido por Alfredo Arias.

Guillermo Paiva llegó a Junior en enero de este año en calidad de cedido con opción de compra. Aunque se esperaba que el club barranquillero hiciera un esfuerzo por retenerlo, la negativa de su representante parece poner fin a la historia.

Las palabras de Regis Marques han generado reacciones negativas en la hinchada rojiblanca, que cuestiona el proceder del delantero y su grupo de trabajo.

El paraguayo estaba en los planes de Arias para el resto del semestre, sin embargo, esta decisión podría cambiar su rol protagónico dentro de la nómina.

Además de Paiva, Junior cuenta en su plantilla con Steven ‘Tití’ Rodríguez como posible alternativa en la posición de delantero centro. Sumado a eso, Bacca regresará el año entrante y podría recuperar su lugar como el titular indiscutible.

En este semestre fue titular en 13 de los 15 partidos disputados. Su balance es de cinco goles y tres asistencias que ayudaron para que el tiburón sea segundo en la tabla de posiciones, solo por detrás del Atlético Bucaramanga.

Adiós a Paiva... ¿y Teo?

Aparte de la situación de Guillermo Paiva, Junior podría perder a Teófilo Gutiérrez. El de La Chinita anunció que no hay avances en la renovación y cambiará de aires en el mes de enero.

Lo cierto es que la hinchada pide que se retire vestido de rojiblanco y la salida de Paiva le abriría un lugar para quedarse, por lo menos, seis meses más.