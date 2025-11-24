Duván Vergara se inspiró con golazo de Juanfer Quintero: el pedido que es viral en Racing y hay fuego en Argentina

Duván Vergara esperó su momento, atacó y ahora es partícipe de un triunfo histórico de Racing de Avellaneda ante River Plate en El Cilindro. El volante colombiano fue clave para la alegría de Gustavo Costas y toda la hinchada de La Academia en la Liga Argentina.

Cabe recordar que Racing y River Plate se enfrentaron en un duelo directo por los octavos de final del Torneo Clausura. Al final, fue el club de Avellaneda el ganador, dejando una gran crisis en el equipo que dirige Marcelo Gallardo y donde Juan Fernando Quintero es ídolo. Las cosas no pudieron ser mejores en la segunda parte, cuando se creía que el ‘Millonario’ daría el golpe de visitante.

Juan Fernando Quintero también arrancó como suplente en el partido decisivo de River Plate en El Cilindro, pero ingresó sobre los 56 minutos por Maximiliano Salas, cuando Racing apenas ganaba 1-0 tras anotación de Santiago Solari. Al final, se marcaron cuatro goles más y hubo lluvia de emociones en los hinchas y todo se definió en la reposición con gol agónico de Gastón Martirena.

Apenas finalizó el partido, además de las declaraciones de Marcelo Gallardo y Gustavo Costas, llamó la atención lo que dijeron los jugadores Santiago Sosa y Duván Vergara. El volante, bicampeón con América de Cali, es protagonista en Argentina por una declaración que le eriza la piel a los hinchas de Racing.

Duván Vergara vio el gol de Juanfer Quintero y le imploró a Gustavo Costas

En diálogo con ESPN, Duván Vergara no lo pensó dos veces y dejó fuego total con unas palabras que son virales, tanto en Racing como en River Plate. Juan Fernando Quintero anotó sobre el minuto 62 lo que era el 2-1 de River, ajustando una remontada, sin pensar que las cosas al final iban a ser a otro precio.

Duván Vergara habla con Gustavo Costas. | Foto: AFP

Según las palabras de Vergara a ESPN, apenas vio el gol de Juanfer fue y buscó al técnico Gustavo Costas y le hizo un pedido especial. Duván ingresó dos minutos después del remate de Quintero (66’) por Tomás Conechny y participó del empate de La Academia con gran pase previo a Adrián Fernández, quien remató y la pelota pegó en Lucas Martínez Quarta para un autogol (2-2). Gastón Martirena dio el 3-2 final al 90+3 tras un rebote en el área.

📹 ¡Duván para Toto, desvío en Martínez Quarta y el 2 a 2 para nosotros! pic.twitter.com/OLnZZmR7wB — Racing Club (@RacingClub) November 25, 2025

“Hace el gol Juanfer, un golazo. Y no sé, como que se me eriza la piel, como que fuego. Yo no soy así. Será la unción de Dios, yo no sé, pero me puse la camiseta, las espinilleras y le dije ‘Gustavo, méteme, que voy a entrar’. Él no me llamó y le dije ‘voy a entrar’ y me mira así y le dije que entro. Me cambié y me dijeron que el que anota los papelitos no entendía, porque no le habían dicho nada. Yo le dije ‘voy a entrar’ y entré. Y me fue bien. Gloria a Dios. No sé qué pasó en el momento: me nació hacerlo y lo hice”, dijo Duván Vergara en ESPN.

Juanfer Quintero y Duván Vergara fueron compañeros en América de Cali

Es la segunda vez que se ven en una cancha (la primera en octubre pasado, por la Copa Argentina) tras el camerino que compartieron en América de Cali. La idea de los directivos era formar la mejor dupla de ataque del fútbol colombiano y volver a la Copa Libertadores con Duván Vergara y Juan Fernando Quintero. Las cosas no salieron bien y Juanfer fue a Racing, mientras que Duván se quedó en el club vallecaucano.

Juan Fernando Quintero celebra el golazo contra Racing. | Foto: Getty Images