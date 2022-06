El campeón busca refuerzos: el delantero que interesa a Atlético Nacional

Después de consagrarse campeón de la Liga BetPlay I-2022, los jugadores de Atlético Nacional se dispusieron a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Mientras el plantel descansa, el cuadro verde se mantiene activo en medio del mercado de transferencias.

Como la intención de defender el título en el segundo semestre, el vigente campeón tiene en carpeta a varios jugadores. Entre esa lista se encuentra un delantero de nacionalidad brasileña, según reveló el periodista Yony Gutiérrez.

Se trata de Fran Da Costa, quien actualmente milita en el Bolívar de la primera división de Bolivia. Eso sí, la tarea de contratarlo no parece ser fácil porque hay otro equipo del FPC que buscaría al atacante de 27 años que se formó en el Athletico Paranaense de su país.

“Dos equipos de alta inversión en Colombia, entre ellos Nacional se disputan un delantero Brasilero de 27 años, 21 goles en 27 partidos, actualmente milita en el fútbol Boliviano”, escribió el periodista antioqueño en su cuenta oficial de Twitter.

Esa información fue corroborada por Radio Munera, al indicar que Atlético Nacional “está interesado en Fran Da Costa”. Por el momento solo se habla de un acercamiento del conjunto verdolaga para preguntar sobre los costos que tiene el futbolista.

Informa @prensagutierrez que @nacionaloficial está interesado en Fran Da Costa, también conocido como ‘Chico’, delantero brasileño de 27 años que juega en Bolívar de Bolivia 🇧🇴 pic.twitter.com/Arcg8ZdPRt — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) June 30, 2022

Chico, como es conocido, en lo corrido de 2022 ha disputado 1.094 minutos en 16 partidos por la liga boliviana, 12 de ellos como titular, y ha marcado 10 goles, los cuales sirvieron para que Bolívar se consagrara campeón de la primera división de Bolivia.

A nivel internacional, sumó tres goles en cuatro partidos de la fase previa en Copa Libertadores. Cabe recordar que todos estos números los consiguió en su primer semestre con el equipo boliviano, al que llegó proveniente de Sol de América de Paraguay.

Además, ha vestido las camisetas de Querétaro, Atlante y Venados en México, mientras que Brasil jugó en escuadras como São José, Tombense, Inter de Lages y Operário Ferroviário.

En cuanto a las bajas, el club antioqueño confirmó que el primer jugador en salir del plantel campeón es el defensor central Felipe Aguilar, quien deberá volver al Athletico Paranaense de Brasil porque estaba a préstamo. Además de él, se habla de ofertas por el arquero Kevin Mier y el volante Jarlan Barrera, quienes podrían marcharse al fútbol del exterior.

Reciente campeón, consiguiendo su titulo #1️⃣1️⃣ con el club 🟢⚪



Gracias por dejarlo todo siempre en la cancha 💚. Estamos seguros de que nos volveremos a ver.



Hasta pronto, Pipe 🏆⭐ pic.twitter.com/NpMfQnTOkN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 29, 2022

Por ahora, una vez regresen de vacaciones, Atlético Nacional cumplirá con sus trabajos previos al inicio de la Liga BetPlay II-2022 en su sede deportiva. Cabe recordar que el certamen iniciará el 10 de julio y finalizará el 30 de noviembre, por lo que las fechas se cruzarán con el Mundial de Catar 2022 (21 de noviembre - 18 de diciembre).

Fechas y formato torneo finalización - Liga Betplay 2022

Inicio de competencia: 10 de julio.

Final de la competencia: 30 de noviembre.

El sistema de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022: tendrá 20 fechas en la fase todos contra todos (incluye fecha de clásicos), cuadrangulares semifinales y final del partido de ida y vuelta.

¿Por qué no alcanzaron las medallas?

SEMANA indagó sobre lo sucedido y fuentes cercanas a Dimayor reconocieron errores en la logística y aclararon que todos los jugadores quedaron con sus respectivas medallas.

“Fallamos, pero también hubo desorden administrativo de Atlético Nacional y dejaron a sus mismos jugadores sin medallas en el escenario”, dijo la fuente de este medio.

También declararon que la logística se les salió de las manos para controlar en medio de la euforia quienes se subían y quienes no a la premiación. No fueron estrictos y además no llevaron la totalidad de las medallas.

“Se llevaron 51 medallas y no alcanzaron de tanta gente que se subió, pero nos encargamos de mandar las medallas al camerino”, argumentaron y agregaron que los que se quedaron sin presea, tienen la garantía de recibirlas en casa.