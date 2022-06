¿Por qué no alcanzaron las medallas en la premiación de Atlético Nacional?

Jarlan Barrera encendió la polémica. El autor del gol en la final entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, cuando subió a la tarima, postpartido, se quedó con la última medalla de la bandeja que tenía una de las modelos de protocolo.

El jugador llegó bailando a la premiación y su emoción se desvaneció al ver que solo quedaba una medalla y dos de sus compañeros estaban esperando lo mismo.

El autor de la anotación del título no vaciló y pasó por delante de los otros jugadores, y de los presidentes de la Dimayor, Fernando Jaramillo, y del club Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez; y los micrófonos de la transmisión captaron el gracioso momento.

“No me voy a quedar sin medalla, tienen huevo”, dijo el jugador de manera jocosa.

🚨La DIMAYORADA de la final la resume Jarlan Barrera:



“Me voy a quedar sin medalla, tienen 🥚” JAJAJAJAJA



¿No se cansan de ser un meme, @Dimayor ? 🤣🤣🤣



🎥: @WinSportsTV pic.twitter.com/kLujHFQABS — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) June 27, 2022

Lo cierto es que la cantidad de medallas que llevaron a la premiación no fueron suficientes. Las críticas no se hicieron esperar. El prestigioso periodista deportivo Carlos Antonio Vélez no dudó en preguntar en sus redes sociales a la máxima entidad del fútbol colombiano por lo sucedido.

“Aquí estoy sentado esperando a que la @Dimayor explique que pasó con las medallas para el Campeón. Vale la pena recordar que antes había de sobra hasta el punto que Bedoya se guardaba en el bolsillo las sobrantes. Como cambian los tiempos”, dijo en sus redes sociales.

Aquí estoy sentado esperando a que la @Dimayor explique q pasó con las medallas para el Campeón.. vale la pena recordar q antes había de sobra hasta el punto q Bedoya se guardaba en el bolsillo las sobrantes!!! Como cambian los tiempos… pic.twitter.com/v4TfLFHwyG — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 27, 2022

SEMANA indagó sobre lo sucedido y fuentes cercanas a Dimayor reconocieron errores en la logística y aclararon que todos los jugadores quedaron con sus respectivas medallas.

“Fallamos, pero también hubo desorden administrativo de Atlético Nacional y dejaron a sus mismos jugadores sin medallas en el escenario”, dijo la fuente de este medio.

También declararon que la logística se les salió de las manos para controlar en medio de la euforia quienes se subían y quienes no a la premiación. No fueron estrictos y además no llevaron la totalidad de las medallas.

“Se llevaron 51 medallas y no alcanzaron de tanta gente que se subió, pero nos encargamos de mandar las medallas al camerino”, argumentaron y agregaron que los que se quedaron sin presea, tienen la garantía de recibirlas en casa.

Desde SEMANA, también se pudo confirmar que la comisión arbitral se reunió este martes para evaluar lo sucedido en la final, por ejemplo, las denuncias del Deportes Tolima sobre el mal comportamiento de su rival en palcos y camerinos.

Incluso, podría darse una sanción para el presidente de Nacional, Emilio Gutiérrez, por la celebración del gol de Jarlan Barrera con los jugadores en el terreno de juego, zona prohibida para los dirigentes.

Este medio también indagó con el verde paisa y aseguraron que solo fueron 40 medallas las que llevaron a Ibagué y que, efectivamente, las que no alcanzaron en tarima, se completaron en el camerino.