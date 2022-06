Polémica: ¿Tolima podría demandar la final contra Nacional por errores arbitrales?

El pasado domingo se llevó a cabo la gran final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. El duelo que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro dejó como ganador al cuadro ‘verdolaga’, que gracias a un gol sobre el final de Jarlan Barrera, logró bordar la estrella 17 en su escudo.

Los dirigidos por Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera pegaron en momentos clave luego de que su rival desperdiciara un sinnúmero de oportunidades para irse adelante en el marcador global.

Jarlan Barrera anotó el gol del título. - Foto: DIMAYOR

Ahora bien, precisamente en esos crasos errores del Tolima, se dio una gran polémica que este martes generó revuelo por el análisis de un experto en temas arbitrales. Y es que en el penalti que cobra Daniel Cataño, el cual fue atajado por Kevin Mier y que provocó la falta que terminó en expulsión del cobrador, pudo tener otro desenlace distinto si el árbitro, Andrés Rojas, se percata de un hecho fuera del reglamento.

De acuerdo con José Borda, analista, el cobro debió repetirse de manera inmediata por invasión en el área por parte de un jugador de Nacional y Tolima. El gran problema es que este error fue descubierto un día después de disputada la final.

Ahora, la gran pregunta que surge es: ¿podrá Tolima demandar y pedir los tres puntos por esa equivocación que lo perjudicó? No, porque “los errores arbitrales no son susceptibles de enmienda, salvo tal vez que fuera un error provocado por el VAR, que no es el caso”, aseguró experto.

La única opción que le queda al Tolima es elevar una queja ante la comisión arbitral por el mal trabajo del bogotano Andrés Rojas y enfocarse en lo que será el juego de Libertadores ante Flamengo, el cual se dará el próximo miércoles.

Tolima, además, denunció daños en su estadio

Según denunció el Deportes Tolima, dichas afectaciones a su casa no ayudan mucho de cara al juego por Copa Libertadores ante Flamengo, el cual se llevará a cabo el día miércoles. “Desafortunadamente, en el partido de ayer, hinchas visitantes y los miembros del Club Atlético Nacional causaron destrozos que nos perjudican de cara al encuentro de Copa Libertadores del miércoles”, informó el club en un comunicado.

En las imágenes suministradas en redes sociales, se puede observar los daños en los palcos asignados a Nacional, destrozos en los camerinos. Sumado a esto, los jugadores visitantes dejaron basura de comida y alcohol luego de la celebración.

Finalmente, el Tolima aseguró que tomará medidas. “La administración del estadio trabaja en un oficio con el inventario y cálculo de los daños para hacer las reclamaciones pertinentes a Dimayor”.

Duelos de octavos de final - Copa Libertadores

Martes 28 de junio

Emelec vs. Atlético Mineiro - 5:15 p. m.

Athletico Paranaense vs. Libertad - 7:30 p. m.

Corinthians vs. Boca Juniors - 7:30 p. m.

Miércoles 29 de junio

Cerro Porteño vs. Palmeiras - 5:15 p. m.

Talleres vs. Colón - 5:15 p. m.

Deportes Tolima vs. Flamengo - 7:30 p. m.

Vélez Sarsfield vs. River Plate - 7:30 p. m.

Jueves 30 de junio

Fortaleza vs. Estudiantes - 7:30 p. m.